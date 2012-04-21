بخشی از مطالبات بازیکنان تیم فوتبال راه آهن پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری تمرین روز جمعه تیم فوتبال راهآهن شهرری، بین 50 تا 60 درصد پیش قراردادهای بازیکنان طی یک فقره چک 10 روزه به اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم پرداخت شد. البته این چکها در حالی به نفرات تیم راهآهن پرداخت شد که علی دایی سرمربی این تیم، خیالشان را از پاس شدن این چکها راحت کرد.
یحیی گلمحمدی مربی تیم فوتبال راهآهن در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید این اخبار از وضعیت این تیم برای دیدار با تراکتورسازی تبریز ابراز رضایت کرد.
دیدار تیمهای فوتبال راهآهن و تراکتورسازی تبریز از هفته سی و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 17 فردا یکشنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار میشود.
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