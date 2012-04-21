به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز دولت دهم، بیش از 800 طرح اجرایی در حوزه‌های بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، صنعت و تجارت، کشاورزی و خدمات زیربنایی شامل آب، برق، گاز و حمل و نقل در کشور در قالب طرحی عمرانی با نام «مهر ماندگار» شناسایی و در دست اجرا قرار گرفته است. از این میان سهم استان فارس 40 پروژه عمرانی بوده که بازسازی بنای سعدی و حافظ در شهر شیراز از جمله این طرح‌های عمرانی است.

در همین راستا پنج‌شنبه گذشته سیدحسن موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگ و گردشگری در مراسم بزرگداشت سعدی در شهر شیراز از تامین اعتبار ساخت مرکز بین‌المللی سعدی شناسی در سعدیه شیراز از سوی رئیس جمهور خبر داد.

این مرکز که از قرار معلوم در درون سعدیه شیراز ساخته خواهد شد در قالب برنامه‌های عمرانی فرهنگی طرح «مهر ماندگار» در استان فارس در دست ساخت و اجرا قرار می‌گیرد.

این مجتمع فرهنگی در زیربنایی بالغ بر 2 هزار و 500 متر مربع و با بودجه‌ای بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون تومان ساخته خواهد شد.

این مجتمع عظیم که ساخت آن تاکنون تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است در فضای اصلی محوطه سعدیه ساخته خواهد شد و به منظور حفظ نمای فرهنگی این محوطه فرهنگی و تاریخی، تماماً در زیر زمین قرار خواهد گرفت و روی آن نیز فضای سبز اجرا خواهد شد.

همچنین با توجه به وجود قنات در سعدیه شیراز که بخشی از آن در زیرزمین این محوطه جاری است، جوی‌های شیشه‌ای در این بنا طراحی شده است تا با هدایت آب این قنات و در معرض دید عموم قرار دادن قنات سعدیه، به زیبایی این مرکز و محوطه تاریخی افزوده شود.

در کنار ساخت این مرکز، همچنین مرمت و بازسازی فضای آرامگاه سعدی، اجرای سنگفرش بنای آرامگاه و محوطه آن، اجرای آبنما و نیز تعریف مسیرهای گردشگری از دیگر برنامه‌هایی است که در قالب اجرای ساخت این مرکز در سعدیه شیراز به انجام می‌رسد.

این مرکز بنا بر اعلام رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا اردیبهشت سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید؛ این در حالی است است که ساخت این مرکز تاکنون تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ساخت مرکز بین‌المللی سعدی شناسی در کنار طرح توسعه حافظیه شیراز و نیز ساخت موزه مشاهیر این شهر در قالب بودجه‌ای بالغ بر 25 میلیارد تومان در زمره پروژه‌های فرهنگی «مهر ماندگار» استان فارس قرار دارد.