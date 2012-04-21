ورود شاکیان جدید به پرونده شنود/ رونی، گیگز و "شری بلر" هم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با رسیدن 46 شکایت جدید از روزنامه تعطیل شده "نیوز آو د وورلد" پرونده شنود گیت وارد مرحله جدیدی شده و وضعیت "رابرت مرداک" مالک موسسه خبری "نیوز کورپریشن" که این روزنامه نیز از زیرمجموعه های آن بود نیز پیچیده تر از قبل شده است.

در میان شاکیان جدید پرونده شنود گیت نام های مطرحی چون "رایان گیگز"، "وین رونی" بازیکنان تیم فوتبال منچستر یونایتد، "پیتر کراچ" بازیکن تیم استوک سیتی، "جیمز بلانت" از خوانندگان مشهور انگلیس، "شری بلر" همسر نخست وزیر اسبق انگلیس و ... دیده می شوند.

این شکایت های جدید پس از آنکه در جلسه دادگاه روز گذشته جزئیات جدیدی از پرونده شنود گیت افشا شد، توسط افراد مختلف مطرح شد.

پرونده شنود گیت مربوط به سال گذشته میلادی است که در آن روزنامه نیز آو د وورلد که قدمت آن 170 سال بود اقدام به شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی، شنود پیام های صوتی آنها و به همین صورت تهیه خبر از این مکالمات و پیام های کرده بود.

رسوایی به بار آمده به حدی گسترده بود که این روزنامه قدیمی را به تعطیلی کشاند. البته فقط این روزنامه در این کار شرکت نداشت بلکه اغلب روزنامه های زیر مجموعه موسسه نیوز کورپریشن مبادرت به شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی می کردند.

در همین رابطه پلیس انگلیس تا کنون نزدیک به 100 نفر را در ارتباط با پرونده شنود گیت بازداشت کرده و همچنان تحقیقات درباره آن ادامه دارد و این در حالی است که در ماه گذشته میلادی بحث کنار گذاشتن مرداک از ریاست نیوزکورپریشن توسط سهام داران موسسه مطرح شده بود.

درپی رسوایی شنود مکالمات شهروندان انگلیسی ارتباطات نزدیک رسانه های تحت مالکیت مرداک با سیاستمداران این کشور مشخص شده است. در همین حال شبکه خبری "بی بی سی" گزارش داد "دیوید کامرون" از زمان تصدی مقام نخست وزیری انگلیس در 15 ماه گذشته تاکنون 26 بار میزبان مدیران عامل شرکت مرداک در "دانینگ استریت" بوده است.



این در حالی است که بنا بر اعلام اسکاتلند یارد "News of the World" مسئول شنود مکالمات حدود چهار هزار انگلیسی از جمله افراد سرشناس، هنرمندان، قربانیان جنایات، نظامیان کشته شده در جنگ و گروههای مختلف از آنان است.