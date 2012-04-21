فاطمه زهرا (س) در جامعه مظلوم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری با اشاره به ایام سوگواری فاطمیه در نقاط مختلف استان، افزود: مردم استان شیعی و علوی مازندران همواره در تبعیت از ارزشهای اسلامی پایبند هستند.



وی اظهار داشت: هنوز مناقب و سجایای اخلاقی فاطمه زهرا (س) به خوبی برای جوانان، دختران و زنان جامعه اسلامی شناسانده نشده است.



طبرسی با قدردانی از مردم ولایی مازندران در برپایی مراسمات سوگواری فاطمیه اول در نقاط مختلف استان، تصریح کرد: حضور جوانان باید در مجالس فاطمیه دوم به مراتب بیشتر از فاطمیه اول بوده و آنان باید این مراسمات را ارج نهند.



نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر ترویج فرهنگ فاطمی و مهدویت در جهان اسلام، یادآور شد: دائره المعارف و کتب بسیاری در حوزه دینی در داخل کشور یافت می شود که متاسفانه هنوز برای اهل فن و متخصصان دروس اسلامی به خوبی تبیین نشده است.



طبرسی بیان داشت: هنوز به مفهوم واقعی کلمه و در جهت احیا فرهنگ اسلامی، ائمه اطهار برای ما شناسانده نشدند.



وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا(س) در جامعه مظلوم واقع شده است، تصریح کرد: سیره و منش این بانوی بزرگ اسلام باید برای زنان جامعه ایرانی و اسلامی الگو و درس آموز باشد.



نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به آغاز کار کشاورزان برنجکار استان در اراضی برنجکاری، با اهمیت دانستن این محصول استراتژیک و اقتصادی برای مازنیها، از دولت خواست تا حمایت های ویژه ای به کشاورزان برنجکار در تامین نهاده های کشاورزی اراضی آنان صورت دهد.



طبرسی بیان داشت: مسئولان بخش کشاورزی استان باید پای درد دل کشاورزان بنشیند و در صدد رفع مشکلات این اقشار زحمتکش جامعه که برنج را با رنج به دست می آورند باشند.



امام جمعه ساری، از نبود برنامه جامع برای توسعه گردشگری در مازندران انتقاد کر و افزود: هنوز در حوزه جذب و جلب سرمایه گذار داخلی برای فرهنگ سازی و تقویت حوزه توریسم و گردشگری در مازندران اقدامی صورت نگرفته است.



طبرسی با تاکید بر عملی شدن شعار سال نامگذاری شده از سوی رهبری، گفت: برای حمایت از تولید ملی باید جلوی واردات بی رویه محصولات گرفته شود و از تولیدکننده داخلی با محصول باکیفیت حمایت شود.



وی در ادامه با تبریک سالروز تاسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد ارزشمند را عطیه امام راحل عظیم الشان دانست و گفت: نیروهای مسلح کشور در سایه زعامت رهبری آیت الله خامنه ای، به تبعیت از ولایت فقیه پایبند و استوار هستند.



