۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

صبح امروز رخ داد/

واژگونی اتوبوس در محور زنجان - تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مسؤول روابط عمومی فوریت پزشکی آذربایجان شرقی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 70 اتوبان زنجان - تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر، حبیب حسنقلیزاده گفت: این تصادف ساعت شش و نیم صبح امروز در این محور رخ داد که شش نفر بر اثر آن مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله اکیپهای امدادی فوریتهای پزشکی به محل اعزام شدند که سه نفر از مصدومان حادث توسط تیم پایگاه سلوک به بیمارستان هشترورد و سه نفر دیگر توسط تیم پایگاه قره بابا به بیمارستان بستان آباد انتقال یافتند.

حسینقلیزاده اظهار داشت: متاسفانه حال راننده اتوبوس وخیم است.

واژگونی پژو در محور مرند - تبریز

حسنقلیزاده همچنین از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در محور مرند - تبریز خبر داد و گفت: راننده این خودرو پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

وی از عموم رانندگان خواست تا در فصل باران با رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از کمربند ایمنی حوادث جاده ای را کاهش دهند.

