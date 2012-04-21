حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی تیم ملی وزنه برداری عمان به جهت آماده سازی این تیم برای شرکت در مسابقات آسیایی بود که از اول فروردین 91 تا اول اردیبهشت ادامه داشت که به پایان رسید



وی، برپایی اردو را در راستای همکاری مسئولان تربیت بدنی مازندران و هئیت وزنه برداری استان اعلام کرد و گفت: مسئولان ورزش مازندران برای برپایی اردو کمک کار بوده و به دلیل اینکه مازندرانی بوده از پتانسیل های موجود شمال کشور برای هرچه بهتر آمادگی تیم ملی عمان اردو را برگزار کردم.



قهرمان سابق المپیک به تمرین وزنه برداران مازندرانی در اردوی تیم ملی عمان اشاره کرد و افزود: جوانان و نوجوانان مازندرانی که از استعداد خوبی برخوردار هستند در تمرینات این اردو تیم عمان را همراهی کردند که آثار خوبی به همراه خواهد داشت.



سرمربی تیم ملی وزنه برداری عمان به استعدادهای بالای وزنه برداران مازندرانی اشاره کرد و ادامه داد: فاصله وزنه برداری عمان با وزنه برداران مازندرانی بسیار زیاد است و اگر کل وزنه برداران عمانی را شمارش کنید بیش از 30 نفر نخواهند بود.



وی به قدمت این رشته ورزشی در عمان اشاره داشت و گفت: در کشور عمان از 15 سال قبل به وزنه برداری روی آوردند این در حالی است که ایران 50 سال پیش مدال طلای وزنه برداری را در کارنامه ورزشی خود به ثبت رسانده است.

توکلی با اشاره به اینکه تا سال 2016 با این تیم قرارداد همکاری دارم افزود: در این تیم به دنبال اهداف بلند مدت بوده تا ابتدا رتبه این ورزش را ارتقا داده و سپس با تربیت جوانان و نوجوانان عمانی برای کسب مدال امیدوار شویم، این در شرایطی خواهد بود که خواسته های من اجرایی شود.



وی به مسائل مالی تیم اشاره کرد و گفت: در عمان امکانات سخت افزاری مهیا است ولی استعداد وزنه برداری محدود و من قبل از اینکه به دنبال مسائل مالی باشم اعتبار ورزشی را بیشتر از دستمزد مد نظر خواهم گرفت.



سرمربی تیم ملی عمان به تیمداری در مازندران اشاره کرد و گفت: با وجود جوانان با استعداد مازندرانی نیاز است این استان در لیگ وزنه برداری نماینده داشته باشد و این در سایه حمایت از سرمایه گذار و پخش تلویزیونی محقق خواهد شد.



توکلی به شانس وزنه بردار مازندرانی در المپیک اشاره کرد و گفت: تنها شانس کاروان ورزشی ایران در المپیک جوان مازندرانی است که در رشته وزنه برداری فعالیت می کند و هیچ ورزشکاری از این شانس در کاروان ایران برخوردار نیست.



وی به حضور خود در تیم ملی جوانان و نوجوانان به عنوان سرمربی در گذشته اشاره کرد و یادآور شد: محصول آن تیم، ورزشکاران امروز تیم ملی وزنه برداری هستند که از میان انبوهی از وزنه برداران کشور انتخاب کردیم.



قهرمان سابق المپیک به قطع همکاری با تیم ملی جوانان و نوجوانان وزنه برداری در گذشته اشاره کرد و گفت: ما با همه دوستان صداقت و یک رنگی داشتیم ولی متاسفانه به ضرر من تمام شد و با یکسری کج سلیقگی دوستان مواجعه شدیم که شرایط برای فعالیت مهیا نبود.