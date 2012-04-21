عباس کمره ای در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای روشهای پیشنهادی جایگزین تحویل سکه های پیش فروشی توسط بانک مرکزی، از تعیین قیمت سکه هایی که توسط بانک ملی از پیش خریداران سکه، خریداری می شود، از سوی بانک مرکزی خبرداد و تصریح کرد: بخش اقتصادی بانک مرکزی نرخ سکه را تعیین و به بانک ملی ایران اعلام کرده است.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با اعلام اینکه بانک ملی سکه ها را به نرخ 636 هزار تومان در روز جاری خریداری میکند، افزود: نرخها روزانه تعیین می شود، این نرخ برای روزهای هفته با توجه به شرایط، قیمت جهانی طلا وغیره تعیین می شود و عوامل مختلفی در تعیین این نرخ دخیل هستند.
مدیرکل سابق ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: مثلا ممکن است که فردا این نرخ با توجه به مولفه هایی که توسط بانک مرکزی در نظر می گیرد، تغییر کند و یا بدون تغییر باشد.
وی اعلام کرد: پول سکه ها به صورت نقدی توسط بانک به افرادی که خواستار فروش آن به بانک هستند، پرداخت می شود و این پول به حساب آنها واریز نمی شود، این وجه نقد نیز معادل ارزش سکه و به نرخ روز خواهد بود.
بانک ملی در اجرای طرح پیش فروش سکه که از تاریخ 29 آذر ماه سال گذشته در شعب بانک ملی به دستور بانک مرکزی آغاز شد، سکه های بهار آزادی طرح جدید را با نرخ 546 هزار تومان با زمان تحویل 4 ماهه - بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده - ثبت نام کرد. 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده هر سکه 27 هزار تومان میشود که خریداران باید در زمان تحویل به بانک پرداخت کنند.
به گزارش مهر، این در حالی است که سکه طرح جدید هم اکنون در بازار تهران 700 هزار و 500 تومان فروخته می شود.
عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: بخش اعتباری بانک مرکزی نرخ 24 درصد برای نرخ سود گواهی سپرده را تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه در نظر گرفتن گواهی سپرده یک برنامه ویژه و خاص از سوی بانک مرکزی است، افزود: تعیین نرخ سود 24 درصد توسط بانک مرکزی به عنوان بالاترین نرخی است که تا به حال اعمال شده است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ارایه خدمات رسانی مطلوب در راستای تحویل سکه های پیش فروش شده طی بخشنامه ای موارد «احراز هویت متقاضیان»،« نحوه واگذاری مسکوک طلا به متقاضیان» و «روشهای جایگزین» را به بانک ملی ایران به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ کرد:
1- واگذاری مسکوک طلا صرفاً به شخصی که مشخصات هویتی وی بر روی "رسید پیشخرید مسکوک طلا" درج گردیده است انجام پذیرد.
3- تأیید اصالت و صحت رسید پیشخرید و احراز هویت شخص متقاضی بر عهده آن بانک میباشد.
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مشاهده نواقصی در خصوص ثبت مشخصات هویتی متقاضیان در برخی رسیدهای پیشخرید، متقاضیانی را مجاز به تحویل مسکوک طلا میداند که مشخصات آنها بدون مغایرت در سامانه پیشفروش سکه موجود در شبکه امن بین بانکی (به نشانی portal.pbn.net)، ثبت شده باشد.
2- با عنایت به ارزش بالای مسکوک طلا و توجه ویژه به مسائل و معضلات امنیتی که ممکن است در ارتباط با تحویل و انتقال مسکوک طلا برای متقاضیان به وجود آید، آن بانک موظف است ترتیباتی اتخاذ نماید تا بر اساس گزارشات موجود در سامانه فوقالذکر، تحویل مسکوک طلا برای متقاضیانی که مبادرت به پیشخرید مسکوک طلا به تعداد یکصد (100) قطعه و یا کمتر نمودهاند صرفاً از طریق شعبه صادرکننده و برای متقاضیانی که بیش از یکصد (100) قطعه پیشخرید نمودهاند از طریق سرپرستی امور شعب بانک ملی ایران که شعبه صادرکننده تحت نظر آن سرپرستی میباشد و با لحاظ نمودن موارد امنیتی مناسب انجام پذیرد.
3- آن بانک موظف است در موعد مقرر پس از اخذ مالیات بر ارزش افزوده، به میزان پنج (5) درصد مبلغ مندرج در رسید پیشخرید، اقدام به ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه مذکور و تحویل مسکوک طلا به متقاضیان نماید.
آن بانک میتواند علاوه بر تحویل عین مسکوک طلا، استفاده از یک یا ترکیبی از روشهای جایگزین زیر را نیز به متقاضیان پیشنهاد نماید:
1- دریافت وجه نقد، معادل ارزش مسکوک پیشخرید شده به نرخی که روزانه از سوی بانک مرکزی به آن بانک اعلام میگردد.
در این روش با عنایت به اینکه فرآیند انجام معامله فروش مسکوک طلا تکمیل نگردیده و مسکوک موضوع معامله تحویل نگردیده است لذا نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز نمیباشد.
2- دریافت حواله مسکوک طلای بانک مرکزی به جای مسکوک طلای پیشخرید شده.
در این روش نیز به دلیل ذکرشده در بند 1 فوق، نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.
حواله موصوف از ویژگی های زیر برخوردار میباشد:
2-1- هر حواله معادل یک قطعه سکه طلای بهار آزادی تصویر حضرت امام خمینی(ره) بوده و از موارد امنیتی ضدجعل مناسبی برخوردار میباشد.
2-2- حواله مزبور به صورت بینام بوده و در خارج از بانک قابلیت نقل و انتقال به غیر را دارد بنابراین دارنده حواله، مالک آن محسوب میگردد.
2-3- مدت اعتبار پذیرش حوالهها در تمامی شعب آن بانک تا پایان سال 1391 میباشد و پس از اتمام مدت مزبور حوالههای یادشده صرفاً در شعبه صادرکننده دارای اعتبار میباشند.
آن بانک موظف است در زمان صدور حواله، روی آن را به مهر شعبه و تاریخ صدور، ممهور نماید. حوالههای صادره صرفاً در شعبه صادرکننده و پس از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به میزان پنج (5) درصد نسبت به مبلغ مندرج در رسید پیشخرید، قابل تبدیل به مسکوک طلا میباشند. همچنین حوالههای صادره در تمامی شعب بانک ملی ایران، بدون نیاز به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قابل بازخرید به نرخی که بانک مرکزی به صورت روزانه به بانک ملی ایران اعلام مینماید، میباشند.
3- دریافت اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (عام) بانک ملی ایران به ازای مبلغ مشخصی از وجوه واریز شده بابت پیشخرید مسکوک طلا که به درخواست متقاضیان عرضه میگردد. اوراق مزبور از ویژگیهای زیر برخوردار میباشد:
3-1- با نام، دوساله و فاقد کوپن سود علیالحساب؛
3-2- نرخ سود علیالحساب 24 درصد در سال، معاف از مالیات و دارای برگة تسویه نهایی؛
3-3- حداکثر سقف قابل انتشار برای متقاضیان متناسب است با مجموع وجوه واریز شده بابت پیشخرید مسکوک طلا؛
3-4- تاریخ انتشار درجشده بر روی اوراق از آغاز طرح پیشفروش (29/09/1390) لغایت روز پایانی طرح مذکور (28/12/1390) متناسب با زمان پیشخرید
3-5- زمان عرضه اوراق از تاریخ دوم اردیبهشت ماه سالجاری و به مدت پانزده (15) روز کاری (پایان روز 19/2/1391) میباشد.
در این روش نیز به دلایلی که پیشاز این بیان گردید نیازی به محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، از طرف متقاضیان نمیباشد. پرداخت سود علیالحساب صرفاً بر عهده آن بانک بوده و از تاریخ واریز وجه بابت پیشخرید مسکوک طلا، محاسبه و با نظر متقاضی به صورت نقدی یا واریز به حساب متمرکز معرفی شده نزد هر یک از بانکهای عضو شتاب در مقاطع ماهانه پرداخت میگردد.
صدور اوراق مذکور برای دارندگان رسیدهای پیشخریدی که سررسید واگذاری آنها فرا نرسیده باشد نیز امکانپذیر میباشد. همچنین لازم است در زمان صدور اوراق مزبور سود مدت زمان سپری شده از روز واریز وجه به صورت روزشمار محاسبه و به متقاضی پرداخت گردد.
نظر شما