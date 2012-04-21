کابوس "گرگر" از روستاها رخت می بندد/ احداث پل برای پنج روستا

به گزارش خبرنگار مهر، گرگر، یک نیمکت آهنی است که به وسیله سیم محکمی دو طرف رودخانه را به یکدیگر وصل می ‌کند.این وسیله برای عبور و مرور مردم در روستاهای مجاور رودخانه های خروشان تعبیه شده است.

راکب برای عبور از عرض رودخانه باید درون این وسیله بنشیند و سیم را برای حرکت گرگر به سمت چرخ‌های دو طرف آن هدایت کند. هرازگاهی گرگر این غول آهنی، برای عبور و مرور اهالی روستا از روی رودخانه، بها می گیرد و این بها گاهی قطع انگشتان دست مسافر آن است.

نام "گرگر" پس از انتشار گزارشی از روستای "گاودانه" شهرستان کهگیلویه، وارد ادبیات رسانه ای کشور شد. انگشتان بیش از 30نفر ازاهالی این روستا زیر چرخ "گرگر" له شده بود که در میان آنها چندین کودک نیز دیده می شد.

بازتاب این گزارش اگر چه واکنش های متفاوتی در بین مسئولین داشت اما جامعه را از وجود چنین مشکلی در برخی روستاهای کشور آگاه ساخت و ارمغان آن احداث پل عابر پیاده با اعتباری بیش از 300 میلیون تومان بر روی رودخانه مارون بود تا کابوس گرگر از "گاودانه" رخت بندد.

پس از آن، اخبار دیگری مبنی بر مصدومیت تعداد دیگری از روستاییان به وسیله گرگر در برخی نقاط استان و حتی کشور منتشر شد تا معلوم شود که این غول آهنی هنوز در برخی روستاها وجود دارد.

روستای "ابراهیم آباد" لرستان یکی از این روستاهاست که مردم آن برای عبور از رود "کشکان" از گرگر استفاده می کنند و به گفته آنها تا کنون بیش از 20 نفر از اهالی این روستا انگشتانشان بر اثر استفاده از "گرگر" قطع شده است.

هنوز آمار دقیقی از تعداد قربانیان گرگر در کشور وجود ندارد اما آخرین قربانی گرگر "الله داد دلشاد پور" پیرمرد 65 ساله اهل روستای "قلعه گل" شهرستان کهگیلویه بود که در هنگام عبور از عرض رودخانه مارون دو انگشتش در زیر گرگر له شد تا بازهم لزوم جمع آوری هر چه سریعتر این وسیله عبور و مرور حادثه آفرین را به مسئولان گوشزد کند.

پیش از او هم یکی از ماموران سرشماری نفوس و مسکن که برای انجام سرشماری قصد عبور از عرض رودخانه مارون با وسیله "گرگر" در روستای "موگر" شهرستان کهگیلویه را داشت، انگشتانش در زیر چرخ گرگر قرار گرفت.

با این حال هم اکنون چندین گرگر دیگر در کهگیلویه و بویراحمد و در روستاهای "آبریز"، "قلعه گل"، "موگر"،"بید انجیر" و "حاجی قلندر" وجود دارد.

تنها پنج روستا در کشور گرگر دارند/ احداث پل تا پایان سال

به گفته معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی کشور تنها پنج روستا در کشور به دلیل نداشتن پل ارتباطی از گرگر استفاده می کنند.

حسین میرشفیع به خبرنگار مهر گفت: مشکل این روستاها تا پایان سال حل می شود.

وی افزود: اگر این روستاها فاقد جاده باشند برای آنها پل ساخته می شود و اگر راه داشته باشند و تنها برای میانبر از این وسیله استفاده کنند، باید فکر دیگری کرد.

میرشفیع همچنین اظهار داشت: حدود 24 هزار کیلومتر برای روستاهایی که راه ارتباطی مناسبی ندارند باید جاده احداث شود.

وی با بیان اینکه این میزان جاده باید برای روستاهای بالای 20خانوار احداث شود، گفت: طبق برنامه پنجم توسعه، وزارت راه و شهرسازی تنها به روستاهای بالای 20خانوار خدمات رسانی می کند.

میر شفیع عنوان کرد: طبق قانون تقسیمات کشوری روستای زیر 20خانوار روستا شناخته نمی شود و این روستاها باید تجمیع شوند و یا در کنار جاده های موجود مستقر شوند.

وی یادآور شد: 37هزار روستای بالای 20خانوار در کشور وجود دارد.