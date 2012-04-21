فیلمسازان عابربانکی دروغ می گویند/از واکنش مخاطب ناامید نیستم

"حیرانی" عنوان اولین مجموعه داستانی امید بنکدار و کیوان علیمحمدی است که این روزها از شبکه اول سینما پخش می شود. این دو کارگردان تجربه گرا پیش از آثار مستند متعددی را ساخته و "شبانه" و "شبانه روز" فیلم های سینمایی آنها محسوب می شود. این مجموعه تلویزیونی نیز یک کار متفاوت در کارنامه آنها محسوب می شود که دنباله آثار قبلیشان است.

در بخش اول نشست خبرگزاری مهر با امید بنکدار، کیوان علیمحدی، مرتضی پور صمدی مدیر تصویربرداری و سیاوش پور خلیلی تدوینگر درباره دلایل حضور آنها در تلویزیون، توجه به مخاطب عام، ویژگی های تصویری و.... صحبت کردیم.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر:* پیش از این کارهای مستند شما از تلویزیون پخش شده است. اما "حیرانی" اولین مجموعه تلویزیونی داستانی شما محسوب می شود. زمان ساخت سریال شما خیلی طولانی بود و پیش از این هم عنوان کردید که یک سریال، فیلم مستند و یا یک اثر سینمایی به لحاظ فرم برای شما فرقی نمی کند و برای آن زمان می گذارید. درباره پروسه تولید "حیرانی" توضیح دهید و اینکه چطور شد بعد از دو فیلم سینمایی تصمیم گرفتید برای تلویزیون کار کنید.

- امید بنکدار: معمولا من و علیمحمدی کارهایی را انجام می دهیم که طرح اولیه و یا فیلمنامه آن متعلق به ما باشد. ما یک طرحی داشتیم که برای تولید یک فیلم تلویزیونی به آقای رضا جودی پیشنهاد کردیم. ایشان گفتند که یک فیلمنامه تصویب شده برای ساخت سریال دارند. آن زمان ما اصلا به ساخت یک مجموعه تلویزیونی فکر نمی کردیم که فیلمنامه را برای ساخت به ما ارائه کردند. بعد از مطالعه خطوط داستانی فیلمنامه را پسندیدیم و دوست داشتیم اما پیشنهاد کردیم که برای فضاسازی و نزدیک کردن کار به نگاه و سلیقه خود بهتر است فیلمنامه را ویرایش و به لحن کارمان نزدیک کنیم. نزدیک به شش ماه ویرایش فیلمنامه طول کشید و بعد وارد پروسه تولید شدیم.

* چطور شد رسانه تلویزیون را برای کار بعدی خود انتخاب کردید. در این شرایط که تلویزیون به شدت سریال های مختلف پخش می کند به طوری که در این دو سال اخیر ما حتی پخش های روزانه برای مجموعه های تلویزیونی داریم. حتما در این شرایط که حجم کارهای تلویزیونی بالا است اگر قرار باشد یک کارگردان سینمایی در این رسانه کار کند و بخواهد مجموعه اش دیده شود باید ویژگی های منحصر به فردی را لحاظ کند تا مخاطب تلویزیونی هم با آن ارتباط برقرار کند.



- کیوان علیمحمدی:در سینما هم به لحاظ تعداد و حجم آثار تولیدی ما همین وضعیت را داریم. این که اسم کاری یک فیلم سینمایی است و عنوان دیگری مجموعه تلویزیونی لزوما مثبت و یا منفی نیست. بلکه نتیجه کار مهم است. حتی در فیلم های کوتاه و مستند همین گونه است.

* بله این حرف شما درست است. اما فیلم های مستند و کوتاه در شرایط خیلی خاص مثل حضور در جشنواره ها دیده می شود. اما تلویزیون یک رسانه ای است که مخاطبین زیادی دارد.

- علیمحمدی: ما هریک از کارهای مان را با این هدف ساخته ایم که توسط مخاطب دیده شود. در تلویزیون هم به این نیت وارد شدیم و احساس کردیم شرایط این کار به گونه ای است که ما می توانیم یک مجموعه تلویزیونی بسازیم که با علایق و سلایق ما نزدیک باشد و بتواند ساختارهای تازه ای را به تولیدات تلویزیون پیشنهاد کند. به همین خاطر در این شرایط سینما با تلویزیون برای ما تفاوتی نمی کرد چون در سینما هم می شود سالی دو کار تولید کرد. اما برای اینکه بخواهی فیلم خودت را بسازی احتیاج به یکسری لوازم و ضروریات داری که باید شرایط آن فراهم شود.

بنکدار: و این ممکن است چهار سال طول بکشد.

علیمحمدی: بله بین فیلم اول و دوم ما 4 سال فاصله زمانی است. ما هیچوقت نمی دانیم برای ساخت فیلم بعدی خودمان چند سال باید زمان بگذاریم. رسیدن به فاکتورهایی که شرایط ساخت یک کار مناسب و مورد علاقه را به وجود بیاورد مهم است.

آقای جودی تهیه کننده "حیرانی" با شناختی که از من و بنکدار داشت پیشنهاد ساخت این مجموعه را داد. ایشان عنوان کردند که فیلم "شبانه" را در اکران دیده اند و دوست داشتند به همین دلیل پیشنهاد ساخت سریال را مطرح کردند.

ما به ایشان پیشنهاد کردیم که بهترین شیوه این است که ما با تیمی که همیشه کار می کنیم به سراغ ساخت این سریال برویم. بازیگرها باید حتی برای نقش های کوتاه از بهترین ها انتخاب شوند. وقتی احساس کردیم تمامی این ها امکان پذیرست به سراغ ساخت "حیرانی" رفتیم. وقتی هم که کار تازه ای را شروع می کنیم دیگر به کار دیگران کاری نداریم. اینکه چه کسی در حال ساخت چه فیلمی یا مجموعه ای است. ما احساس کردیم می خواهیم یک سریالی بسازیم که دوستش داریم. به همین دلیل تمام انرژی خود را گذاشتیم برایمان هم فرقی نمی کرد که این سریال است یا فیلم بلند و یا کوتاه است.

من فکر می کنم به لحاظ زمانی 10 فیلم سینمایی با تایم 100 دقیقه ساختیم. چون شرایط و تیمی در کار بود که می خواستیم یک کار خوب ارائه کنیم.

* پس شرایط را به سمتی بردید که ایده آل شما است.

- علیمحمدی: اصلا نمی توانستیم در شرایط دیگری چنین کاری را بسازیم.

* بعضی از کارگردانان سینما، معتقدند که کار در تلویزیون مثل عابربانک است. یعنی هر وقت که بخواهند یک اثر تلویزیونی تولید کنند بیشتر به بخش مالی قضیه فکر می کنند و به همین دلیل خیلی سرسری به کار نگاه می کنند.

-بنکدار: ما به هیچ کاری این گونه نگاه نکردیم حتی گاهی که کار تبلیغاتی هم می کنیم صرفا به خاطر پول انجامش نمی دهیم. بلکه ترجیح می دهیم یک چالشی برای ما داشته باشد و چیزی به ما اضافه کند. مشکلات مالی را همه دارند. اما بعضی از فیلمسازان جدا از بحث مالی، دغدغه های دیگری هم دارند. البته نمی توانیم این موضوع را هم نادیده بگیریم که شرایط سینما اصلا مساعد نیست. من و آقای علیمحمدی برای کار قبلی خودمان " شبانه روز" حدود یک سال برای گرفتن پروانه ساخت دوندگی کردیم و حدود دو سال برای پروانه نمایش زمان گذاشتیم. با این که سرمایه گذار اصلی پروژه هم از طرف ما به کار معرفی شده بود هنوز بعد از چند ماه که از پایان اکران فیلم می گذرد، دستمزد خودمان را برای این فیلم نگرفته ایم.

علیمحمدی: فیلمسازی که معتقد است در سینما فیلم سینمایی می سازد و در تلویزیون مجموعه ای را به دلیل شرایط مالی می سازد و یا همان لفظ عابربانک که شما عنوان کردید. شک نکنید که به خودش دروغ می گوید پس در فیلم سینمایی هم همین نگاه صرفا مالی دارد.

* این فیلمسازانی که من عنوان کردم در تلویزیون فقط دغدغه مالی دارند کاملا مشخص است که در سینما یک اثر قابل قبول تولید می کند اما در تلویزیونی کاملا کم فروشی می کند.

- علیمحمدی: اصلا به عقیده من این گونه نیست. اگر فیلمساز یاد بگیرد و عادت کند که کم فروشی کند در سینما هم اینگونه رفتار می کند- وقتی کاراکتری کم فروش است فرقی نمی کند که فیلم مستند، فیلم بلند و یا حتی سریال بسازد. شک نکنید آدم ها تغییر نمی کنند. همه از دوران کودکی که شخصیتشان شکل می گیرد تا پایان هم همین گونه هستند.

* سینمای شما برای قشری که فیلم بین هستند و یا در این زمینه شناخت دارند و به نوعی مخاطب حرفه ای به شمار می روند آشنا است. در نتیجه ما می دانیم که اگر قرار است امید بنکدار و کیوان علیمحمدی در تلویزیون هم کار کنند دنبال همان دغدغه های شخصی خود به لحاظ داستان و فرم می روند. اما شما در تلویزیون با دسته ای از مخاطبان روبرو هستید که قطعا "شبانه" و یا " شبانه روز" را ندیده اند. یعنی با فرم و جنس روایت شما آشنا نیستند.

- علیمحمدی:"حیرانی" هم اکنون از تلویزیون در حال پخش است. من این نگرانی و ترس شما را درک می کنم و متوجه هستم. در طول تصویربرداری مجموعه هم خیلی از دوستان همین نگرانی را داشتند ولی در حال حاضر چندین قسمت از "حیرانی" از تلویزیون پخش شده است و ما هم در این کشور زندگی می کنیم و در جریان واکنش های مخاطبان هستیم. می دانیم مخاطب با کدام بخش سریال درگیر شده است و چه سوال هایی در ذهن او شکل گرفته است.

پخش سریال در همین چند قسمت که هنوز بخش عمده ای از آن باقی مانده است، این فرضیه را باطل می کند. وقتی ما اولین فیلم های کوتاه خودمان را می ساختیم کسی اصلا ما را نمی شناخت. آرام آرام یکسری از آدمها کارهای ما را دیدند و علاقه مند شدند و آنها تماشاگر کارهای ما شدند. این تعداد کم کم اضافه شد.

وقتی فیلم "شبانه روز" اکران شد ما با مخاطبانی روبرو شدیم که اصلا فکر نمی کردیم با فیلم ما ارتباط برقرار کنند. اما دیدیم که حتی برای چندمین بار به دیدن فیلم می آیند. در حال حاضر که در تلویزیون کار می کنیم باز هم یک تجربه جذاب برایمان به شمار می رود به دلیل اینکه با یک گروه دیگری از مخاطب ارتباط برقرار می کنیم که در جریان واکنش آنها هستیم و می دانیم " حیرانی" برای آنها جذابیت ایجاد کرده و سریال را دنبال می کنند. شاید اگر زمانی مدیران تلویزیون نگرانیهای خود را برای تولید کارهایی از این دست داشته اند اما حالا بر اساس اطلاعاتی که می شنویم می بینیم واکنش مخاطبین نگران کننده نیست. وقتی مدیر فیلم و سریال شبکه ی یک از ساخت مجموعه اظهار رضایت می کند مطمئن هستیم که آنها نیز در جریان واکنش مثبت مخاطب هستند. من فکر نمی کنم باید نسبت به واکنش مخاطب ناامید باشیم.

* مجموعه "حیرانی" جز آن دسته از کارهای در تلویزیون به شمار می رود که مخاطب باید مدام هر قسمت آن را ببیند یعنی احتیاج به مخاطب هوشمند دارد و وضعیتش با سریالهای دیگر فرق می کند. این نکته مثبتی است اما اینکه مخاطب چقدر می تواند این موضوع را دنبال کند از دست پخش و یا مدیران تلویزیون خارج است. این بیشتر به شما بر می گردد که به عنوان سازنده باید چه المانهایی را در کار لحاظ می کردید که مخاطب به طور مستمر پخش " حیرانی" را دنبال کند. ما خودمان از این جهت که کارهای سینمایی شما را دنبال می کنیم مجموعه را به لحاظ تدوین، تصویربرداری و جنس بازیها و داستان، ممکن است دوست داشته باشیم. اما در جریان واکنش مخاطب عام هستیم که برخی از آنها با کار ارتباط برقرار نکردند.

- علیمحمدی: قرار نیست هر کاری که ساخته می شود همه آدم ها به یک اندازه با آن ارتباط برقرار کنند.

* در رسانه تلویزیون مخاطب به راحتی می تواند در صورت ارتباط برقرار نکردن کانال را تغییر دهد و شرایط آن با یک فیلم سینمایی فرق می کند.

-علیمحمدی: نه این گونه نیست. در یک فیلم سینمایی مخاطب می تواند در صورتی که با فیلم ارتباط برقرار نکند سالن را ترک کند.

* بله. اما به هر حال مخاطب در سینما هزینه کرده و زمان گذاشته است.

- علیمحمدی: سئوال برای من اینجاست که آیا ما به چیزهایی فکر کردیم که مخاطب را درگیر کار کنیم و یا اینکه چرا اصلا سریال ساختیم و یا یک سریال سهل و ممتنع مانند تولیدات غالب نساخته ایم.

* اتفاقا ما خیلی خوشحال می شویم که کارگردانانی مثل شما که تفکر تازه و یا ایده جدیدی دارند در تلویزیون کار کنند. ما منظورمان ساخت یک سریال سطحی نیست. ما در رسانه ای مثل تلویزیون تصویربرداری خوب مرتضی پورصمدی را می بینیم که به شدت هم در انتخاب کار سختگیر هستند. اما باید سلیقه مخاطب عام را هم در نظر بگیریم.

- بنکدار: یکی از مسائل در این موضوع بحث پسند و سلیقه است. مهران مدیری از جمله کارگردانانی هستند که بسیار محبوب و بیشترین مخاطب را در آثار خود دارند. اما من با افرادی هم برخورد کردم که با اینکه طرفدار کارهای مدیری هستند ولی یک تعدادی از مجموعه های ایشان را درست ندارند. بحث دیگر برقرار کردن ارتباط با مخاطب است.

ما درمرحله ویرایش این فیلمنامه حدود 10 سریال که در تلویزیون در حال پخش بود و یا قبلا به روی آنتن رفته بود را دیدیم در این میان سریالهای موفق و پر مخاطب و حتی کم مخاطب را هم دیدیم. از طرف دیگر 20 سریال خارجی را هم تماشا کردیم وهمه اینها را مقایسه کردیم و پلات های ساختار ی و گره های دراماتیک قصه ها را درآوردیم. به این موضوع هم فکر کردیم که چگونه باید قلاب داستان مخاطب را درگیر و به دام بیندازد و اگر در "حیرانی" روایت کمی متفاوت و تصاویر گاه دوپاره و چند پاره می شود مخاطب آنقدر کنجکاو شود و سرنوشت شخصیت ها برای او مهم باشد که اگر چیزهایی در کار برای او غیر متعارف است تحمل کند تا به آن عادت کند. این تلاشی بود که ما انجام دادیم.

فکر می کنم حیرانی بیشترین واکنش ها را چه مثبت و چه منفی داشته باشد چون در مسیر پیشنهاد برای ساختارهای تازه این کار قدم اول است و ما هیچ ادعایی درباره ی توفیق آن نداریم. البته ادعا داریم که همه ی تلاش خود را کرده ایم و از هیچ چیزی به سادگی نگذشته ایم اما مطلقا ادعا نمی کنیم که کار بی عیب و نقصی کرده ایم و کاملا موفق بوده ایم. چون این مسئله ای است که نیاز به قضاوت زمان و بازخوردهای مخاطبین در دراز مدت دارد. اما مطمئن هستم در قدم های بعدی توسط افراد دیگر این شیوه می تواند پخته تر؛ کامل تر و موفق تر شود. واکنش هایی که ما تا کنون گرفته ایم مثبت بوده است.

*شما با همه قشرهای مختلف برای سنجش واکنش ها صحبت کردید.

-بنکدار: بله ما با راننده تاکسی، مغازه دار، خانم خانه دار، دانشجو و ... صحبت کردیم نمی گویم همه شیفته کار بودند اما در این چند قسمت کار را دنبال کرده اند.ما حتی از یکی از دوستانمان که در یک روستا پزشک است درباره واکنش مردم نسبت به سریال کردیم زیرا برای مان مهم است و این قدم اول به شمار می رود. به زعم خودمان کار بزرگی کردیم پس برایمان اهمیت داردکه بدانیم چه واکنش هایی داریم. در همان روستا "حیرانی" برایشان عجیب و نامتعارف بوده اما در عین حال جذابیت هم داشته است.

- علیمحمدی:مخاطب عادی کاری ندارد که شکل تدوین اینگونه است. یا چه نوع تصویر برداری دارد. آنها دارند قصه را دنبال می کنند. برای کسی که تخصصی نگاه می کند ممکن است تدوین جذابیت داشته و یا نداشته است و به قاب بندی توجه می کند. "حیرانی" از شب اول پخش برای ما این اهمیت را داشت که مخاطبی که در خانه است و یا خانواده ها چگونه و چقدر با مجموعه ارتباط برقرار می کنند.



اتفاقا چند روز پیش یکی از دوستانی که در دفتر تولید سریال کار می کند عنوان کرد که خانواده من، همسرم و حتی مغازه دارانی که در کنار دفتر کار می کنند طرفدار سریال هستند. آنها آدم های متخصص و اهل فن نیستند. اتفاقا آنها آنقدر درگیر کار شده اند که حتی حدس هایی درباره شخصیت عاطفه(ستاره اسکندی) و پولاد(حمیدرضا پگاه) زدند یا شخصیت میر قلی(فرخ نعمتی) چه کاری در گذشته انجام داده است.

* داستان "حیرانی" در همان چند قسمت اولیه چندین گره ایجاد کرد و به نوعی شما یک قصه پیچیده ای را مطرح می کنید که ممکن است سئوالات زیادی برای مخاطب ایجاد کند. اما برای بیان چنین قصه ای با بیان ویژگی ها شما چرا یک فرم و روایت پیچیده ای را هم انتخاب کردید. فکر نکردید از این جهت مخاطب را درگیر نکنید.

- علیمحمدی: شما فرم ساختاری را از قصه جدا می کنید و نگران هستید که این فرم ممکن است با مخاطب ارتباط برقرار نکند. "حیرانی" اتفاقا در کارهای من و بنکدار خیلی قصه خطی و ساده ای دارد. مثل "شبانه" قصه فضاسازی نیست. مثل "شبانه روز" چهارقصه موازی با هم روایت نمی کند. این مجموعه یک قصه کاملا خطی دارد که مشخص است. به همین دلیل مخاطب با آن ارتباط برقرار می کند زیرا قصه را دنبال می کند.

بنکدار: شاید قصه پیچیدگی هایی دارد و ممکن است برای برخی از مخاطبین سخت باشد اما این ابهامات و پیچیدگی ها این امکان را می دهد که مخاطب مدام در حال حدس زدن باشد.حدس زدن پاسخ سئوالاتی که مخاطب تشنه ی دانستن آن ها باشد. به نوعی آنها در حال پیش بینی کردن قصه هستند و در آن مشارکت می کنند و درگیر می شوند. این ممکن است کمی با سریال های قالبی که همه چپز در آن لقمه شده و آماده و مشخص است فرق کند. اگر قصه ای در ابتدا برای مخاطب پرسش و ابهام داشته باشد، کمی سخت به نظر برسد. این مسئله به این دلیل است که مخاطب همزمان باید فکر کند. حدس بزند و حتی به عنوان یک عنصر پویا و فعال در کارمشارکت کند. اگر قصه آنقدر برایش جذابیت داشته باشد که اتفاقا می تواند به این شیوه عادت کند و حتی بیشتر از آن شکل رایج و غالبی به این نوع سریال ها علاقه مند شود.

* به طور نمونه در یک قسمت این سریال که البته شاید باز هم تکرار شود.ستاره اسکندری وارد قاب می شود خیلی کلاسه شده حرفهای خود را می زند و کات می خورد و مهرداد صدیقیان وارد قاب می شود و همین گونه دیالوگ های خود را می گوید و یا با تدوین موازی این تصاویر را نشان می دهید. از طرف دیگر در گفتگوهای تلفنی هم به این شکل نمایش داده می شود که یک چارتی در صفحه برای مخاطب ایجاد می شود که دو شخصیت داستان با هم در حال صحبت هستند. البته جیرانی بیش از این در سریال "مرگ تدریجی یک رویا" چنین تصاویری نشان داده بود. این فرم روایت پیچیده به نظر می آید. شاید این فرم برای مخاطبی که یک روز پس گذراندن هر نوع شرایطی قرار است ساعت 10 شب به دیدن تلویزیون بنشیند آزار دهنده باشد و یا با آن ارتباط برقرار نکند.

-علیمحمدی: من هنوز متوجه نمی شوم که شما چرا روی این موضوع تاکید دارد که مخاطب عام و عادی تلویزیون با "حیرانی" ارتباط نمی گیرند. ما در جریان همه جنس مخاطبی بودیم .

- بنکدار : با این نگاه پس باید همیشه باید سراغ کارهای تکراری در تلویزیون برویم و هیچ تنوع و تازگی در کارها به وجود نمی آید.

- علیمحمدی: سینما یک زبان است که دستور و گرامر خاص خود را دارد و همه از این دستورها استفاده می کنند تا به هدف خود برسند. این نوع فرم که در تدوین لحاظ شده است قبل از کار ما و کار آقای جیرانی هم در سینما استفاد می شده است. ما قبل از حیرانی در فیلم مستند MDMA از این فرم تدوین استفاده کردیم.

* بله این حرف شما را قبول دارم. اما مخاطب یک کار مستند خیلی با مخاطب یک مجموعه تلویزیونی که از شبکه اول سیما پخش می شود فرق می کند. ما سئوالها و یا بحث هایی را عنوان می کنیم که بیشتر درباره مخاطب عام یا همان عادی تلویزیون است. چون ما همان اول هم عنوان کردیم با کارهای شما به طور کامل آشنایی داریم و سبک و سلیقه شما را هم می شناسیم.

- بنکدار: "حیرانی" می تواند یک نمونه باشد از انواع تولیداتی که با وجودشان مخاطب تلویزیون حق انتخاب داشته باشد. حتی ممکن است انتخاب کند که این سریال را نبینید اما این یک پیشنهاد است تا سریال های ما از یک نوع تنوع در مضمون و فرم ساختاری برخوردار شوند. قرار نیست همه سریال های همه شبکه های تلویزیونی را همه ببینند و همه هم دوست داشته باشند. این خیلی خوب است که آشنای شما مجموعه "حیرانی" را دوست نداشته باشد. اما مغازه دار کنار دفتر تهیه کننده کار را دنبال کند. این حسن قضیه است.

- مرتضی پور صمدی: بهتر است برای اینکه از این فضا خارج شویم عنوان کنیم که اختراع واژه مخاطب عام به اعتقاد من متعلق به مدیران میانی تلویزیون است. این واژه واژه ی مدیران فرهنگی و بالاتر نیست. این واژه اختراعی یک بهانه ای است که ما جلوی تنفس متفاوت را تا جایی که می توانیم بگیریم.

اما من این سئوال شرافتمندانه از شما و مدیران تلویزیون را دارم. اگر به هر یک از مدیران میانی بگوییم که خانواده شما مخاطب عام هستند احساس خوشایندی دارید؟ عنوان کردن مخاطاب عام بر هر شخصی که روبروی ما است به عنوان تماشاگر بیش از آنکه بار مثبت داشته باشند بار تحقیر آمیز و توهین آمیز دارد.

در نتیجه معتقدم خطاب به بخشی از این مردم به عنوان مخاطب عام اساسا نگاه غلطی است و توهین آمیز است. یک فردی که عنوان او مخاطب عام است باید تعریف شود که به کدام جغرافیا و یا لایه اجتماعی تعلق دارد. اینکه این آدم روز را چگونه گذرانده است و با چه مشکلاتی درگیر است و وقتی ساعت 10:15 دقیقه جلوی تلویزیون می رسد چه حال و احوالی دارد برای اینکه با یک سریال درگیر شود.

مطلبی که در صفحه تلویزیون تعریف می شود صرف این است که ما بدون در نظر گرفتن پارامترهایی که عنوان کردم مانند جغرافیا و لایه های اجتماعی، اقتصادی سیاسی و ... این تعریف به ما جواب نخواهد داد. سئوال من این است که این آدم محصول چه شرایطی است. آیا باید در همان شرایط سلیقه وی نگه داشته و یا ارتقا داده شود.

ارتقا همواره با تلاش همراه است و این تلاش دو سویه است. صرفا مدیران و عوامل سازنده نیستند که باید تلاش کنند. مخاطب عام هم می بایست برای درک اتفاقی که می افتد تلاش کند.این تنها راه برای ارتقا سلیقه مخاطب و سطح کیفی کارهاست.

* حرف ما این است که در شرایط فعلی انگشت اتهام به سمت سازندگان این مجموعه است که چرا باید کاری بسازند که به طور نمونه مادر بزرگشان را جذب نمی کند.

- پور صمدی: چرا باید جذب کند؟ مادربزرگ چرا باید جذب شود؟ چطور می شود شما جذب کاری شوید و مادر بزرگ آشنای شما هم به همان اندازه جذب همان کار شود؟

* چرا ما نباید کارهایی بسازیم که مخاطب شبکه های ماهواره ای به سمت تلویزیون خودمان جذب شوند.

بنکدار: من فکر می کنم ما تلاش کرده ایم که همین کار را انجام دهیم.

در سینمای خارج از کشور برای جذب مخاطب به هر قیمتی توانستند به یک فرمولی برسند که مخاطب را وارد مسائل شخصی و خصوصی شخصیت ها بکنند و به راحتی با وقیحانه ترین صحنه ها هم روی پرده سینما بیآورند و مخاطبان را به سالن های سینما بکشانند. در تلویزیون هم خیلی باهوش عمل کردند سریال های اینگونه مثال فیلم های سینمایی بسازند و بیاورند در خانه تا مادر بزرگی هم که عنوان می کنید مخاطب آنها شوند.

نمونه آن سریال ترکی"عشق ممنوع" است که در همین شبکه های ماهواره ای پخش شد به عقیده من خجالت آور است، شب عید دیدم که در مجله های ما عکس بازیگران این سریال و مصاحبه های با بازیگران آنها را چاپ می کنند. وقتی تعاریف عوض می شود. چنین مسائلی و روابط نامشروع را کاملا وارد خانواده ها می کنیم و اتفاقا آنها می بینید و بدون آن که متوجه کارکرد منفی فرهنگی و اخلاقی اش شوند برایشان جذاب به نظر می رسد.

ما دنبال جذب مخاطب با چنین ترفندهایی نیستیم. حالا ما می گوییم چرا عده ای این سریال های ماهواره ای را می بینند چون برای خودشان عرف نیست و به نوعی عجیب و جالب است و به تماشای آن می نشینند. شما عنوان کردید در سریال "حیرانی" بازیگران به شیوه خاصی در قاب ها قرار می گیرند و دیالوگ خود را عنوان می کنند. معیار بازیگری در کشور ما بازی برخی بازیگران آیتم های طنز نیست که شما توقع داشته باشید چرا بازیگران حیرانی به شکل آنها بازی نمی کنند.

* من بازیگر و شیوه بازی در کارهای شما را دیدم و اتفاقا دوست هم داشتم. اینگونه نیست که شما عنوان کنید معیار ما این بازیگرانی که شما می گویید نیستند.

- علیمحمدی: نه بحث من این نیست. قصد مقایسه ندارم. ولی می گویم این شیوه بازی که شما در کار ما می بینید یک نوع دیگر از بازیگری است. ممکن است شما بپسندید یا نه. ما تلاش خودمان را می کنیم که شیوه ی جدیدی را پیشنهاد کنیم که البته اختراع ما نیست و به اندازه تاریخ بازیگری قدمت دارد. اما قرار نیست به ما بگویند که چرا بازیگران شما اینگونه بازی می کنند و مثل آن کارهای دیگر نیستند. مخاطبی که بازی های بازیگرانی مانند جواد رضویان و یا علی صادقی را دوست دارد دنبال همان سبک کار می رود و خوشبختانه تلویزیون برای این نوع سلیقه همیشه خوراک کافی دارد اما خوب است که اجازه بدهیم سلیقه های دیگر هم امکان انتخاب داشته باشند.

من ادعا نمی کنم که سریال ما را همه می بینند. اما شنیده ام و می دانم که از روستاهای دور افتاده هم کسانی هستند که کار را می بینند. در تهران هم مخاطب دارد. خانم سنتی هم می بینید. این مخاطب به تدوین سریال کاری ندارد. وی قصه را دنبال می کند که این بار با یک شکل دیگری دارد تصویر می شود.

ادامه دارد....

گفتگو از بیتا موسوی و پریسا ساسانی