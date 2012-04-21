برداشت 47 هزار تن برنج سفید از اراضی شالیکاری فومن

محمد فلاح شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فومن 13 هزار و 870 هکتار اراضی شالیکاری دارد که 72 هزار و 380 تن شلتوک در این مزارع استحصال می شود.

وی با بیان اینکه شش درصد برنج گیلان در فومن تولید می شود، اظهار داشت: برنج در اکثر جوامع جزو مهمترین منابع غذایی محسوب می شود بنابراین رسیدن به خودکفایی واقعی در تولید این محصول برای هر جامعه ای می تواند مایه سرافرازی و مباهات باشد.

فرماندار فومن با بیان اینکه توسعه بخش کشاورزی زمینه اشتغال پایدار را فراهم می کند بر ضرورت توسعه محصولات زراعی ، باغی، دامی و آبزی پروری در واحد سطح تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری افزود: برای عملی شدن شعار امسال همه باید تلاش کنند.

فلاح شجاعی از توسعه روستایی به عنوان مقدمه و بستر توسعه تولیدی نام برد و یادآورشد: توجه به این مهم نیازمند شناسایی ظرفیتها و موانع، برنامه ‌ریزی مناسب و تعامل میان دستگاههای اجرایی است.