شهروندان گرمه ای‌ بیشترین میزان مطالعه را در خراسان شمالی دارند

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این موضوع افزود: نرخ عضویت در کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرمه 10.42 به ازای هر 100 نفر جمعیت است.

وی افزود: بر این اساس 2 هزار و 50 نفر از جمعیت 19 هزار نفری شهرستان گرمه عضو کتابخانه‌های عمومی این شهرستان هستند.

رحیمی اضافه کرد: پس از گرمه، شهروندان جاجرمی با نرخ عضویت 7.23 به ازای هر 100 نفر جمعیت در رده دوم بیشترین میزان مطالعه در استان قرار دارند.

وی گفت: کم‌ترین نرخ عضویت در استان به تناسب جمعیت، در شهرستان بجنورد بوده که با 2.7 نرخ عضویت به ازای هر 100 نفر جمعیت تنها 9 هزار و 152 نفر از جمعیت 339 هزار نفری این شهرستان عضو کتابخانه‌های عمومی هستند.

این مسئول اظهار داشت: نرخ عضویت در کل استان 3.91 به ازای هر 100 نفر جمعیت بوده و در مجموع 328 هزار و 27 نفر از جمعیت استان عضو کتابخانه‌های عمومی هستند.

وی افزود: بالاترین میزان سرانه تعداد کتابخانه در شهرستان جاجرم با 4.91 کتابخانه با ازای هر 25 هزار نفر است.

رحیمی ادامه داد: در این میزان شهرستان گرمه با 3.81 کتابخانه به ازای هر 25 هزار نفر در رده دوم استان قرار دارد.

وی گفت: سرانه تعداد کتابخانه به ازای هر 25 هزار نفر در کل استان 1.94 کتابخانه است که این میزان با استاندارد ایفلا (فدراسیون بین المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری) که 3.1 است فاصله قابل توجهی دارد.