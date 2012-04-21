849 فقره پرونده تخلف صنفی در بندرترکمن تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روان صبح شنبه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها افزود: در طرح نظارتی کشیک نوروزی با 30 نوبت گشت مشترک از 400 واحد صنفی شهرستان بازدید بعمل آمد که ماحصل آن 86 فقره پرونده تشکیل و همگی پرونده ها ضمن رسیدگی و صدور محکومیت جریمه به متخلفان، مختومه شده است.

معاون فرماندار شهرستان ترکمن نیز اظهار داشت: کاهش مصرف سرانه گندم ، گاز طبیعی و بنزین از جمله آثار مثبت هدفمندی یارانه هاست.

عباسعلی صادقی تصریح کرد: طبق آمار ارائه شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف سرانه گندم به میزان 30 درصد کاهش یافته و مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی نیز کاهش یافته و به سمت مصرف گاز در صنایع منتقل شده است.



معاون فرماندار شهرستان در این جلسه افزود: در زمینه مصرف بنزین نیز با وجود ورود 400 هزار خودروی جدید به بازار مصرف روزانه بنزین از 69 میلیون لیتر در روز به 51 میلیون لیتر کاهش یافته است.



وی مصرف بهینه و جلوگیری از اتلاف و کاهش قاچاق را از جمله دلایل اصلی کاهش مصرف برشمرد.



وی در ادامه سخنان خود بر لزوم همکاری و تعامل دستگاهها در نظارت و کنترل بازار قیمت کالاهای اساسی و انجام گشت های مشترک تاکید کرد.