اعضای هیئت داوران جشنواره عکس نماز و نیایش معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی داننده اظهار داشت: "عباس میرهاشمی"، "جاسم غضبان‌پور"، "خانعلی صیامی"، "اکتای چولاک" و "امیرعلی جوادیان" داوری این جشنواره را بر عهده دارند.

وی موضوعات جشنواره را شامل نماز و نیایش و اتحاد و همبستگی امت اسلامی، نماز و نیایش و جوانان و نوجوانان، نماز و نیایش و بیداری اسلامی، نماز و نیایش و کودکان، نماز و نیایش و حالات معنوی و نماز و نیایش و دفاع مقدس عنوان کرد.

دور اول و دوم این جشنواره به صورت سراسری برگزار شده بود و این دوره با گستره بین المللی اجرا می‌شود.

سه باب کتابخانه مشارکتی در نیمه اول امسال روستاهای در بستان آباد به بهره برداری می رسد



فرماندار بستان آباد گفت: 3 باب کتابخانه مشارکتی در نیمه اول امسال روستاهای در بستان آباد به بهره برداری می رسد.

گل محمدزاده در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان در سال جدید با اشاره به ضرورت تجلیل از خیران عرصه کتاب گفت:بایستی با فرهنگ سازی سرانه کتابخوانی در جامعه را افزایش دهیم.

وی گفت: شهرداری بستان آباد موظف است امسال 100 میلیون ریال را صرف محوطه سازی کتابخانه عمومی حکمت خواهران بستان آباد نماید.

وی با بیان اینکه در سال گذشته سه هزار و 835 نفر عضو کتابخانه های عمومی شهرستان بودند، یادآور شد: آمار اعضای کتابخانه های شهرستان در سال گذشته ، 25 درصد نسبت به سال 89 افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از 24 هزار عنوان کتاب در کتابخانه های شهرستان وجود دارد.