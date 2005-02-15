پگاه اروميه به فينال رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" اگرپگاه اروميه زوج طلايي، كواچ، ماركوويچ را نداشت، بي شك در برابرتيم با انگيزه برق درتهران به دردسرمي افتاد، اما در روزي كه اميرحسيني بازي ساز با تجربه پگاه اروميه با هوشياري همه توپها را به اين دوبازيكن اروپايي ختم كرد، پگاه اروميه توانست درتهران برق را 29 بر27، 25 بر21 و25 بر21 مغلوب كند.

برقي ها كه اميدوار بودند درتهران براي پگاه درد سرسازشوند، وقتي دردفاع روي تورخوب عمل كردند وتوپهاي برگشتي را هم جمع نكردند، خيلي راحت تسليم شدند. شايد اگرست كوويچ در استفاده ازمهدي مهدوي پاسوردوم خود را اين قدراصرارنداشت وبه پرويزپزشكي پاسورسرعتي ميدان مي داد، برق با نتيجه اي بهتر ازميدان خارج بشود. بهرحال اين اروميه بود كه نبرد پاسورها را در يك ديدارحساس ازآن خود كرد وخيلي راحت به فينال ليگ برترواليبال باشگاههاي تهران رسيد.

پگاه درحالي با اين پيروزي به فينال ليگ برتررسيد كه روزسه شنبه هفته آينده با برنده ديدارصنام و پيكان برسرعنوان قهرماني ديداررفت را برگزارخواهد كرد.