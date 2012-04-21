افزایش72 هزارهکتاری جنگلهای آذربایجان شرقی طی چهار سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر ، رستم صادقی پیش از ظهر امروز شنبه در نشست کارگروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی استان که در محل اتاق جلسات سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه سال گذشته با استفاده از اعتبارات مستمر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سه هزار و 600 هکتار جنگل در سطح استان ایجاد شده است، گفت: برای تولید نهال این عرصه های جنگلی سالانه 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار لازم با توجه به ظرفیتهای استان و وجود 9 نهالستان در سطح 90 هکتار، توان تولید نهال مورد نیاز و تحقق هدف افزایش عرصه های جنگلی استان در برنامه توسعه وجود دارد افزود: آنچه امروز برای ما مهم جلوه می کند همت واراده جدی است که بایستی در انجام کارها داشته باشیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین به منظور مقابله با ریزگردها به عنوان عوارض شرایط بحرانی دریاچه ارومیه گفت: ضرورت دارد به منظور مقابله با ریزگردها از درختکاری در حاشیه مزارع به عنوان بادشکن استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی با اداره کل منابع طبیعی استان شاهد گسترش طرح های بزرگ جنگلکاری در آینده نزدیک در استان خواهیم بود افزود: افزایش جنگلکاری تاثیرات قابل توجهی در تثبیت خاک و جلوگیری از هدر رفتن آب این منطقه دارد.

صادقی با بیان اینکه حفاظت و مراقبت از منابع طبیعی یک وظیفه ملی است و همگان باید بر این وظیفه اهتمام داشته باشند ادامه داد: اهتمام جدی همگان به امر حفاظت و مراقبت از منابع ملی مراتع و بیابانها باید مد نظر باشد.

وی با بیان اینکه توسعه باغات در اراضی شیب دار یکی از برنامه های عمده این اداره در مسیر توسعه جنگلکاری در استان می باشد ادامه داد: این طرح نزدیک به 500 هکتار در طول سه سال گذشته اجرایی شده است.

موسی یزدان پناه معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز کل جنگلهای آذربایجان شرقی را 156 هزار و 433 هکتار عنوان نموده و گفت: از این میزان ، 147هزارو 122 هکتار مربوط به جنگلهای ارسباران است که 60 هزارو 833 هکتار آن در شهرستان خدافرین ، 50هزارو 610هکتار آن در شهرستان کلیبر ، 20هزارو 63هکتار در شهرستان ورزقان ، 6هزارو 142هکتار در شهرستان اهر و 9هزارو 474 هکتار در شهرستان جلفا قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه 2هزارو 288 هکتار از جنگلهای استان در شهرستان میانه و یک هزارو 141 هکتار نیز در شهرستان عجب شیر واقع شده است ادامه داد: 3هزار و 518 هکتار نیز در شهرستان بناب و 2هزارو 363 هکتار باقی مانده نیز در شهرستان اسکو واقع شده است.