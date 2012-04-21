شناور موشک انداز تندر به توان رزمی نیروی دریایی سپاه ملحق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز، با حضور جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه، آیین الحاق یک فروند موشک انداز کلاس تندر به ناوگان منطقه سوم این نیرو برگزار شد.

سردار بختیاروند فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه در این مراسم با اشاره به مأموریت دریایی سپاه در حوزه خلیج فارس اظهار داشت: با توجه به اهمیت منطقه خلیج فارس بویژه حوزه شمالی و مرکزی و وجود ذخایر ارزشمند نفتی و گازی باید امکانات دفاعی لازم برای حراست از این منابع به سطح مطلوبی ارتقا و افزایش پیدا کند.

وی افزود: ما همواره اعلام کرده ایم که قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در خدمت صلح و همکاری با کشورهای مسلمان منطقه است.

بختیاروند گفت: با پیوستن شناورهای ارتقا یافته از کلاس ذوالفقار و سراج به منطقه سوم نیروی دریایی سپاه، توان دفاعی ما افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

وی افزود: در حال حاضر پیوند و ارتباط بسیار خوبی میان مراکز پژوهشی و علمی و صنعتی برای تأمین ادوات تخصصی دفاعی فراهم شده است و امیدواریم سطح عملی این ارتباط به نقطه ای برسد که برای تهیه همه نیازمندها از قید وابستگی به بیگانگان رهایی یابیم.

همچنین کلیه مراحل ارتقاء و تجهیز این شناورها در مراکز صنعتی داخلی به انجام رسیده به گونه ای که صد درصد آماده اجرای مأموریت های محوله می باشد.

