علیرضا مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سازمان پایانه های مسافربری در سال 90 به نصب تابلوهای راهنما در محوطه فضای سبز و رنگ آمیزی جداول فضای سبز پایانه مرکزی اقدام کرده است.



وی گفت: همچنین تهیه و نصب وسائل ورزشی در محوطه فضای سبز و نصب تابلوهای راهنما از ورودی جاده قدیم قم - تهران در بلوار شهید خدا کرم و تابلوهای راهنما از ورودی اتوبان قم - تهران به ترمینال از دیگر اقداماتی است که در سال 90 توسط سازمان انجام گرفته است.



وی ادامه داد: راه اندازی مرکز تلفن و پیام سازمان به منظور اطلاع رسانی از وضعیت سرویس دهی شرکتهای حمل ونقل به مردم نیز توسط سازمان انجام گرفته است.



نصب مبلمان شهری مناسب در محوطه پایانه های مسافربری



مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم بیان کرد: از دیگر اقدامات این سازمان می توان به تجهیز ساختمان اداری سازمان جهت رفاه پرسنل و خدمت رسانی مطلوب به ارباب رجوع و نصب مبلمان شهری مناسب در محوطه پایانه ها و فضای سبز جهت رفاه حال مردم اشاره کرد.



وی گفت: استقرار و تجهیزدفتر برای نماینده حمل ونقل وپایانه های استان به منظور پاسخگویی و حل مشکلات صنف و مردم و همچنین ارائه ونصب نرخ نامه به کلیه شرکتهای جهت نصب در سر درب شرکت از دیگر اقداماتی است که در سال 90 توسط این سازمان انجام گرفته است.