جلوگیری از عبور نفت از سودان/ پیشنهاد مون برای توقف درگیری ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عمر البشیر رئیس جمهور سودان شب گذشته به مناسبت آزاد سازی شهر هجلیج اعلام کرد که جنگ با سودان جنوبی با آزادی هجلیج آغاز شد و تا آزادی کل سودان از "الخونه" تا "مارقین" ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از این به بعد مذاکره ای با سودان جنوبی وجود نخواهد داشت و سلاح و تفنگ حرف اول را خواهد زد. البشیر همچنین جلوگیری از عبور نفت از سودان جنوبی را مطرح کرد.

از سوی دیگر ارتش سودان جنوبی شب گذشته اعلام کرد که نیروهای این کشور در منطقه مرزی هجلیج حضور دارند و تنها به صورت مشروط این منطقه را ترک خواهند کرد.

رئیس جمهور سودان جنوبی شب گذشته اعلام کرد که عقب نشینی نیروهای این کشور از منطقه هجلیج طی 3 روز آتی انجام خواهد شد.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه ای از کشورهای سودان و سودان جنوبی خواست که به درگیری و حمایت از شورشیان پایان دهند.

بان کی مون در این بیانیه کشورهای مذکور را تشویق کرد که فورا تحت نظر یک هیئت بلندپایه وابسته به اتحادیه آفریقا درباره مسائل اصلی مورد مناقشه خود مذاکره کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از طرفین خواست که ساز و کار مشخصی را برای نظارت بر مرزهای مشترک و تامین امنیت آنها تدوین کنند.