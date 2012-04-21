به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال تورج حق‌وردی را برای قضاوت دیدار فولادخوزستان - سپاهان اصفهان انتخاب کرده است و این درحالی است که محسن ترکی و البرز حاجی‌پور به ترتیب دیدارهای شاهین بوشهر - استقلال و راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز را قضاوت خواهند کرد.

همچنین حسین عسگری، فریدون اصفهانیان و غلامرضا بهروان از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال ماموریت یافته‌اند که به عنوان ناظر ویژه بر عملکرد داوران در سه دیدار حساس و تعیین کننده هفته سی و یکم لیگ برتر نظارت کنند.

- اسامی داوران چهار دیدار باقی مانده از هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 3/2/91

* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17، ورزشگاه تختی تهران

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: علیرضا کهوری و سجاد طوری، داورچهارم: پیروز سیف الله پور

ناظر داوری: مسعود عنایت و ناظر ویژه: حسین عسگری

* ذوب آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: مجید شمس و بهروز برون، داورچهارم: ایرج ساعدی

ناظر داوری: علیرضا رجبلو

* فولادخوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و محسن فریمانی، داورچهارم: رحیم مهرپیشه

ناظر داوری: محمد علی فروغی و ناظر ویژه: فریدون اصفهانیان

* شاهین بوشهر - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و سعید علی نژادیان، داورچهارم: قاسم واحدی

ناظر داوری: نادر جعفری و ناظر ویژه: غلامرضا بهروان