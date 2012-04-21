  1. ورزش
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

هفته سی و یکم لیگ برتر فوتبال/

ترکی، حاجی‌پور و حق‌وردی دیدارهای حساس هفته را قضاوت می‌کنند

ترکی، حاجی‌پور و حق‌وردی دیدارهای حساس هفته را قضاوت می‌کنند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران چهار دیدار باقیمانده از هفته سی و یک لیگ برتر را که فردا یکشنبه برگزار خواهند شد، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال تورج حق‌وردی را برای قضاوت دیدار فولادخوزستان - سپاهان اصفهان انتخاب کرده است و این درحالی است که محسن ترکی و البرز حاجی‌پور به ترتیب دیدارهای شاهین بوشهر - استقلال و راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز را قضاوت خواهند کرد.

همچنین حسین عسگری، فریدون اصفهانیان و غلامرضا بهروان از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال ماموریت یافته‌اند که به عنوان ناظر ویژه بر عملکرد داوران در سه دیدار حساس و تعیین کننده هفته سی و یکم لیگ برتر نظارت کنند.

- اسامی داوران چهار دیدار باقی مانده از هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
یکشنبه - 3/2/91
* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17، ورزشگاه تختی تهران
داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: علیرضا کهوری و سجاد طوری، داورچهارم: پیروز سیف الله پور
ناظر داوری: مسعود عنایت و ناظر ویژه: حسین عسگری

* ذوب آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: مجید شمس و بهروز برون، داورچهارم: ایرج ساعدی
ناظر داوری: علیرضا رجبلو

* فولادخوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و محسن فریمانی، داورچهارم: رحیم مهرپیشه
ناظر داوری: محمد علی فروغی و ناظر ویژه: فریدون اصفهانیان

* شاهین بوشهر - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و سعید علی نژادیان، داورچهارم: قاسم واحدی
ناظر داوری: نادر جعفری و ناظر ویژه: غلامرضا بهروان

کد مطلب 1581931

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