هنوز نسبت به تئاتر کمی دلسوزی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر حمید آذرنگ در یادداشت خود آورده است:

معمولا به تئاتر نگاه غیرعادلانه ای شده است و همین نگاه باعث شده ملت ما در تئاتر به آنچه که لیاقتش را دارند، نرسند. شاید به خاطر احساساتی از این دست است که من همواره اندیشیده ام، اگر در این مملکت فرهنگ و هنر، دلسوز نداشته باشد به جایی نمی رسد.

به خاطر همین هاست که می گویم؛ هر جایی در این سرزمین برای تئاتر اتفاقی بیفتد، حتی اگر این اتفاق ساخت سالنی با گنجایش 25 یا 30 نفر باشد، این اتفاق خوشایندی ست برای تئاتر ایران. اتفاق هایی از این دست باعث می شوند که امکانات نمایشی ما زیاد شوند و این روند تاثیرش را بر مخاطب تئاتر هم خواهد گذاشت و به تدریج باعث می شود که کم کم تئاتر به سبد فرهنگی خانواده ها رخنه کند و آخر هفته ها یکی از برنامه های خانواده ها این باشد که شال و کلاه کنند و به تئاتر بیایند.

هر چند که امکانات موجود تئاتری ما هم نیاز به توجه مسئولین و ترمیم دارند. حرفه ای ترین مجموعه تئاتری ما تئاتر شهر است که با وجود چندین سالن در کنار هم، می تواند سرویس های متفاوت تئاتری به مخاطب بدهد، اما از امکانات این مجموعه هم ماه به ماه کم می شود.

گاهی هم که مرمتی انجام می شود، این مرمت ظاهری است. اصلا به باطن این سالن ها توجه نمی شود. به لحاظ فنی و تخصصی هیچ نگاهی به این سالن ها نمی شود. به تدریج باید نگاه های مدیریتی ما از فعالیت های روساختی به باطن امور میل کند. شاید یکی از آسیب ها این حوزه, تداوم نداشتن سیاست های یکپارچه در این زمینه است. بسیاری از کارها با حضور موقت افراد انجام می شود. طبیعی ست که با چنین نگاهی نمی توان کارهای زیرساختی کرد.

اگر یک سیاست مدیریتی در این زمینه تدوام داشته باشد نباید اجازه دهند که در حوالی تئاتر شهر که پرافتخارترین ساختمان تئاتری کشور هست، بدون کارشناسی ساختمان سازی شود که هم به نمای زیبای تئاتر شهر آسیب نبیند و هم لطمات ساختاری به این ساختمان وارد نشود.

در هر حال این حرف تازه ای نیست که تئاتر ما به حد کفایت سالن ندارد و سالن های موجود هم نیاز به رسیدگی دارند. در چنین شرایطی حرکت هایی از این دست و ساخت سالن های جدید نمایشی می تواند امیدوارمان کند که هنوز کمی دلسوزی نسبت به تئاتر وجود دارد.