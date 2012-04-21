آمریکا گنبد آهنین را تقویت می کند/ هدیه 680 میلیون دلاری به صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، بر اساس طرحی که توسط جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده، آمریکا تا سال 2015 میلادی مبلغ 680 میلیون دیگر به سپر موشکی اسرائیل که شامل موشک های کوتاه برد است کمک خواهد کرد.

هزینه طراحی و استقرار این سیستم بیش از یک میلیارد یورو برآورد شده‌ است. این سیستم در داخل رژیم صهیونیستی منتقدان زیادی دارد. هر کدام از موشکهای این سیستم هزینه‌ ای معادل 25 هزار یورو دارد و این در حالی است که قرار است این سیستم موشکهایی را که بسیار ارزان ‌قیمت تر هستند و کمتر از چند صد یورو ارزش دارند، منهدم کند.

آمریکا تا کنون 205 میلیون دلار به سیستم موشکی گنبدآهنین اسرائیل کمک کرده و محافظه کاران و جمهوریخواهان آمریکا درصدد هستند تا کمک های نظامی این کشور را به رژیم صهیونیستی افزایش دهند تا همچنان این رژیم به عنوان یکی از قدرتهای نظامی منطقه مطرح باشد.

حمایت از امنیت اسرائیل، اولویت اصلی باراک اوباما رئیس جمهوری و "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا است و پنتاگون درصدد مطرح کردن درخواست خود به کنگره برای افزایش حمایت مالی از توسعه سامانه سپرموشکی گنبد آهنین است.

دولت اوباما و کنگره آمریکا در سال 2011 مبلغ 205 میلیون دلار را برای استقرار سامانه دفاع موشکی رژیم صهیونیستی اختصاص دادند.

سیستم موشکی گنبد آهنین دارای 3 بخش است؛ یک رادار ردیابی موشک، یک مرکز کنترل و یک بخش شلیک موشک. شکل اولیه این سیستم که به‌ صورت موشکهای پاتریوت آمریکا در سرزمینهای اشغالی و عربستان به کار گرفته می ‌شد، توانست موشکهای اسکاد پرتاب‌ شده توسط عراق را ردیابی و نابود کند.

بعد از تجربه جنگ لبنان و شکست ارتش اسرائیل در مقابل حزب ‌الله، رژیم صهیونیستی به ‌طور جدی به فکر تقویت سیستم دفاع موشکی خود افتاد. این رژیم پیش از این سیستم دوربرد موسوم به پیکان را طراحی کرده‌ بود اما بعد از جنگ لبنان، تصمیم گرفت که با سرمایه‌ گذاری سنگینی، سیستم گنبد آهنین را طراحی و تولید کند.