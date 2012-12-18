عراق و سوریه فینالیست شدند/ شکست بحرین در ضربات پنالتی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه‌نهایی هفتمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا سه‌شنبه شب با برگزاری دو مسابقه پیگیری شد که طی آن تیم‌های ملی فوتبال عراق و سوریه‌ با برتری مقابل حریفان خود، جواز حضور در دیدار نهایی این مسابقات را بدست آوردند.

در نخستین دیدار برگزار شده از این مرحله، عراق در ورزشگاه "علی سالم الصباح" با 2 گل برابر عمان پیروز شد و اولین فینالیست این رقابتها لقب گرفت. امجد راضی (7) و احمد یاسین (39) گل‌های عراق را در این بازی به ثمر رساندند.

در مسابقه دوم این مرحله هم که در ورزشگاه "الصداقه" برگزار شد، تیم‌های بحرین و سوریه در جریان بازی به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما در ضربات پنالتی سوریه با نتیجه 4 بر 3 به برتری دست یافت تا در مجموع با پیروزی 5 بر 4 راهی دیدار فینال این مسابقات شود. عبدالوهاب علی (68) برای بحرین و احمد الدونی (72) برای سوریه در جریان این بازی گل زدند.

برپایه این گزارش، تیم‌های عراق و سوریه در گروه C مرحله نخست این جام برابر هم به میدان رفته بودند که آن مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود.

برنامه دیدارهای روز پایانی مسابقات فوتبال غرب آسیا به شرح زیر است:

پنجشنبه - 30/09/91

دیدار رده‌بندی:

* عمان - بحرین، ساعت 18:30، ورزشگاه جابر الاحمد

دیدار فینال:

* عراق - سوریه، ساعت 21:05، ورزشگاه جابر الاحمد