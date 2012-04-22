توسعه اشتغالهای کوچک و زودبازده / ایجاد مرکز بازرگانی برای فروش تولیدات مددجویان

حسین انواری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری برنامه هایی مانند توسعه طرحهای خود اشتغالی ، توانمند سازی خانواده های تحت پوشش، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش خدمات مشاوره ای و فرهنگی و... بصورت گسترده اجرایی می شود.

وی با اشاره به حمایت از اشتغال خانواده های تحت پوشش ، تاکید کرد: قصدداریم با اقدامات حمایتی خانواده هایی را که در فضاهای کوچک دست به کار جمعی و خانوادگی می زنند را تشویق به افزایش تولید کنیم.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: همچنین فضاهایی نیز به منظور نمایش و عرضه تولیدات آنان در سطح شهرها و استانهای کشور راه اندازی خواهد شد.

انواری اظهار داشت: در بازارچه جشن رمضان تولیدات 300 خانوار خودکفا شده کمیته امداد به نمایش گذاشته می شود تا کالاهای آنان با قیمت مناسب به عرضه برسد.