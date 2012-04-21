رشد 58 درصدی ترانزیت خارجی در ارس/روش جدید شیرین سازی گاز در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس امروز شنبه با اعلام این خبر به رسانه ها افزود: براساس آمار گمرک منطقه آزاد ارس طی سال 90 حدود 37 هزار تن کالا به ارزش تقریبی 126 میلیون دلار از طریق گمرک این منطقه ترانزیت شده است.

ایرج حاتمی افزود: در مدت مشابه سال 89 ارزش دلاری ترانزیت خارجی انجام شده 79 میلیون دلار و ارزش وزنی نیز 36 هزار تن بوده است.

وی عمده اقلام ترانزیتی در مدت یاد شده از منطقه آزاد ارس را اجزا و قطعات ماشین آلات، البسه، ابزارآلات دستی، مغز گردو، مغز بادام،‌ مغز پسته ، کشمش، اسباب بازی، شیرآلات بهداشتی، چای و اشیاء پلاستیکی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: طی مدت یاد شده صادرات انجام شده از منطقه آزاد ارس نیز با 122 میلیارد ریال رشد 63 درصدی داشته است.

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در چهار بخش منفصل در شمالغرب ایران و نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و کنار رود مرزی ارس استقرار یافته است.

ابداع روش و فرآیند جدیدی برای شیرین‌‌سازی گازهای ترش در تبریز

نورالله نوراللهی سرپرست امور پژوهشی شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: یافتن فرآیند مناسب برای شیرین‌سازی گازهای ترش با حداقل اثرات زیست محیطی که از لحاظ عملیاتی آسان بوده و توجیه اقتصادی داشته باشد، از مهم‌ترین دغدغه‌های پژوهشگران برای استفاده از روش‌های نوین در تصفیه گاز در پالایشگاه‌های کشور بوده و در این میان دستیابی به روش‌های بیولوژیکی که مبتنی بر استفاده از موجودات زنده در امر تصفیه گاز است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: با توجه به اینکه روش­های بیولوژیکی به دلیل انجام عملیات در شرایط عادی و قابلیت استفاده در مقیاس‌های کوچک از ویژگی­های خاصی نظیر صرفه بالای اقتصادی برخوردار است، علاوه بر اینکه می‌تواند جایگزین سایر فرآیندهای تصفیه گاز باشد، قابلیت استفاده به همراه فرآیندهای معمول به منظور افزایش راندمان اجرایی را نیز در بر دارد.

نوراللهی ادامه داد: اجرای موفق این پروژه توسط شرکت گاز استان که از اولویت‌های پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران بوده، علاوه بر انتقال تکنولوژی این فرآیند به کشور، امکان دستیابی به باکتری‌های بومی برای استفاده در فرآیندهای بیولوژیکی را فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: تحقیق و بررسی‌های صورت گرفته برای اجرای مطلوب این پروژه پژوهشی با استفاده از باکتری‌ها منجر به دستیابی به باکتری‌های بومی برای استفاده از روش‌های مقرون به صرفه در تصفیه گاز شده که مهم‌ترین منبع این باکتری بومی مفید در فرآیندهای بیولوژیکی، باکتری‌های اکسید کننده گوگرد در فاضلاب کارخانجات بوده که این موفقیت زمینه‌ساز دستیابی کامل به فناوری بیولوژیکی شیرین‌سازی گازهای ترش بخصوص گاز طبیعی است.

سرپرست امور پژوهش شرکت گاز استان با اشاره به نتایج موفقیت‌‌آمیز این پروژه تصریح کرد: اجرای طرح شیرین‌سازی بیولوژیکی در مقیاس نیمه صنعتی، می­تواند اقدامی شایسته در ارتقای دانش فناوری کشورمان باشد و بدیهی است، راه‌اندازی واحدهای نیمه صنعتی، اولین و مهمترین گام در راستای حفظ استقلال کشور ایران در زمینه حذف ترکیبات گوگردی با استفاده از روش‌های بیولوژیکی خواهد بود.