رشد 58 درصدی ترانزیت خارجی در ارس/روش جدید شیرین سازی گاز در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس امروز شنبه با اعلام این خبر به رسانه ها افزود: براساس آمار گمرک منطقه آزاد ارس طی سال 90 حدود 37 هزار تن کالا به ارزش تقریبی 126 میلیون دلار از طریق گمرک این منطقه ترانزیت شده است.
ایرج حاتمی افزود: در مدت مشابه سال 89 ارزش دلاری ترانزیت خارجی انجام شده 79 میلیون دلار و ارزش وزنی نیز 36 هزار تن بوده است.
وی عمده اقلام ترانزیتی در مدت یاد شده از منطقه آزاد ارس را اجزا و قطعات ماشین آلات، البسه، ابزارآلات دستی، مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته ، کشمش، اسباب بازی، شیرآلات بهداشتی، چای و اشیاء پلاستیکی اعلام کرد.
وی تصریح کرد: طی مدت یاد شده صادرات انجام شده از منطقه آزاد ارس نیز با 122 میلیارد ریال رشد 63 درصدی داشته است.
منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در چهار بخش منفصل در شمالغرب ایران و نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و کنار رود مرزی ارس استقرار یافته است.
ابداع روش و فرآیند جدیدی برای شیرینسازی گازهای ترش در تبریز
نورالله نوراللهی سرپرست امور پژوهشی شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: یافتن فرآیند مناسب برای شیرینسازی گازهای ترش با حداقل اثرات زیست محیطی که از لحاظ عملیاتی آسان بوده و توجیه اقتصادی داشته باشد، از مهمترین دغدغههای پژوهشگران برای استفاده از روشهای نوین در تصفیه گاز در پالایشگاههای کشور بوده و در این میان دستیابی به روشهای بیولوژیکی که مبتنی بر استفاده از موجودات زنده در امر تصفیه گاز است، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نظر شما