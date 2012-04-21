زنان متاهل از 21 سالگی باید تست "پاپ اسمیر" بدهند

دکتر پروین غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پاپ‌اسمیر آزمایشی است که برای غربالگری سرطان دهانه رحم انجام می شود و با توجه به شرایط سنی خانم‌ها، فواصل متفاوتی برای تست پاپ‌اسمیر در نظر گرفته می‌شود.

غفاری عنوان کرد: این تست از سن 21 تا 29 سالگی، هر یک تا دو سال یکبار تکرار می‌شود.

وی بیان داشت: در مورد زنان بالای 30 سال، در صورتی که سه مورد تست پاپ‌اسمیر طبیعی داشته اند، فواصل آن به دو تا سه سال افزایش می‌یابد و منفی بودن تست‌ HPV، می‌تواند این فاصله را به هر سه سال موکول کند.

این متخصص زنان و زایمان همچنین اظهار داشت: در زنان بالای 65 سال اگر تست پاپ‌اسمیر تا این سن به صورت مرتب انجام شده باشد و سه مورد از تست‌های 10 سال اخیر نرمال گزارش شده باشد، می‌توان با نظر پزشک انجام پاپ‌اسمیر را متوقف کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به واکسن HPV گفت: این واکسن برای کنترل ویروس "پاپیلومای انسانی" که در اثر نزدیکی منتقل می‌شود، تزریق شده که شانس ابتلا به سرطان دهانه رحم را کاهش می‌دهد.

غفاری تاکید کرد: پاپ‌اسمیر از شایع‌ترین تست‌های غربالگری است که غیرطبیعی گزارش شدن آن، همواره نمی‌تواند نشانه‌ای مبنی بر وجود سرطان باشد اما در صورت مشاهده این مشکل، لازم است به پزشک مراجعه شود.

وی افزود: بر اساس پاسخ تست، ممکن است نیاز به تکرار تست در فواصل 6 و 12 ماه بعد و یا انجام نمونه‌گیری باشد.