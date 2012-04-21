شبکه ازدواج آسان و پایدار در اردبیل راه اندازی می شود

خدیجه جعفری اصل روز شنبه در حاشیه کارگروه بانوان و خانواده استان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح چگونگی تشکیل شبکه ازدواج آسان و پایدار تصریح کرد: این شبکه توسط سازمانهای مردم نهاد ایجاد و مدیریت می شود و امور بانوان تنها بر عملکرد و برنامه های این تشکلها نظارت می کند.

وی از اختصاص بودجه به تشکلهای مجری شبکه ازدواج آسان و پایدار خبر داد و اضافه کرد: بودجه 250 میلیون ریالی به دو تشکل مردم نهاد برای اجرای شبکه ازدواج آسان و پایدار تخصیص داده شده و انتظار می رود این طرح را با موفقیت اجرا کنند.

مشاور استاندار اردبیل در امور بانوان با اشاره به ضرورت ساماندهی تشکلهای مردم نهاد در زمینه امور بانوان افزود: برگزاری نشستهای علمی و پژوهشی در زمینه ازدواج آسان، کاهش سن ازدواج و طلاق با همکاری نهادها و تعاونیها از جمله فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد در این خصوص خواهد بود.

وی با انتقاد از عدم تعریف پست مستقل در ادارات به مشاوران امور بانوان تصریح کرد: در ادارات و سازمانها برای مشاوران امور بانوان چندین سمت تعریف شده و مشاور امور بانوان سمت اصلی مشاوران نیست.

جعفری با بیان اینکه باید برای مشاور امور بانوان پست مستقلی در ادارات تعریف شود، یادآور شد: تعریف پست مستقل برای مشاور امور بانوان در ادارات در وزارت کشور تصویب شده و تا پایان اردیبهشت ماه به دستگاه ها ابلاغ می شود.

وی با اشاره به اهمیت مستقل بودن پست مشاور امور بانوان در دستگاه ها افزود: اگر ادارات در شرایط فعلی قدرت تعریف پست مستقل برای مشاور امور بانوان را ندارند، در پستهای ترکیبی اولویت را به مشاور امور بانوان داده و در زمینه اضافه کاری هم مساعدت کنند.