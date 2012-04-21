حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور توسعه و گسترش فرهنگ کار آفرینی و تعاون در میان دانشجویان و استفاده از پتانسیل های این دانشگاه در عرصه های فنی و مهندسی، مدیریتی و عمرانی برای ایجاد اشتغال سازنده برای دانشجویان و فارغ التحصیلان تفاهم نامه همکاری میان مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان به امضا رسید.



ارائه آموزشهای کوتاه مدت و تخصصی برای متقاضیان تشکیل تعاونی و ارائه خدمات مشاوره ای، اجرای طرحهای تحقیقاتی، مطالعاتی، آموزشی و ترویجی مشترک، برگزاری همایشها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با کار آفرینی و تعاون دانش بنیان و حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با بخش تعاون و کار آفرینی از جمله مفاد این تفاهم نامه همکاری است.