پارادوکس قابل تامل زمین پاک و هوای ناپاک/ مراقب ریه های خود باشید!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی طی 24 ساعت گذشته آسمان لرستان را ذرات گرد و غبار در بر گرفته است که حضور مردم در سطح شهر و حتی طبیعت و انجام فعالیتهای بدنی از سوی برخی شهروندان حکایت از آن دارد که اطلاع رسانی و آموزش ها در این زمینه کافی نبوده است.

این در حالیست که مدیران ارشد استان معتقدند که تعطیل کردن مدارس، ادارات و مراکز آموزشی تاثیر چندانی بر حفظ سلامت شهروندان ندارد چرا که این پدیده به معضلی دائمی در استان تبدیل شده و تعطیلی هر روزه استان مشکلی را حل نمی کند.

این در حالیست که با وجود صدها بار تجربه ورود ریزگردهای عربی به کشورمان هنوز به نظر می رسد اطلاع رسانی در زمینه تبعات این پدیده در حد مطلوب و کافی نیست و بسیاری نمی دانند که این ذرات کوچک و ریز می تواند چه بلایی سر ریه های انسان بیاورند.

نمود این موضوع را می توان در سطح شهرهای استان دید به طوریکه روز گذشته مردم لرستان بدون توجه به میزان آلودگی هوا و البته به دلیل ضعف اطلاع رسانی جمعه خود را در سطح طبیعت و پارکهای شهر سپری کردند، موضوعی که در صورت استمرار در بلندمدت می تواند آمار بیماریهای ریوی را در استان افزایش دهد.

ذراتی که 10 ساله شدند!

امروز که هوای استان لرستان چهارمین روز آلوده خویش را در سال 91 تجربه می کند باید به این نکته اشاره کنیم که یک دهه از تولد پدیده شومی به نام ریزگردها می گذرد؛ به راستی بعد از گذشت یک دهه از زندگی در کنار ذرات ریزی که در مقابل هجوم گسترده آنها هستیم، چه باید کرد.

این در حالیست که اثرات بیشمار گرد و غبار بر روی سلامتی مردم موضوع بسیار مهمی است که در سالهای اخیر هزینه های بسیاری را بر اهالی زاگرس تحمیل کرده است.

ریزگردها در یک دهه اخیر بیش از 20 استان کشور را درگیر خویش کرده اند تا بدین ترتیب سلامتی بیش از میلیونها ایرانی با تبعاتی چون بیماریهای حاد تنفسی، قلبی و عروقی دست به گریبان باشد.

این در حالیست که هنوز متولیان امر اطلاعات کافی در مورد ترکیبات این ریزگردها در اختیار مردم قرار نداده اند تا مردم کشورمان با آگاهی بیشتری در مواجهه با این پدیده اقدامات لازم را انجام دهند.

با این اوصاف به نظر می رسد ریزگردهای عربی به مهمان هر روز ایرانیها و به ویژه مردمان استانهای غرب و جنوب کشور تبدیل شده اند که باید به دور از هر گونه فرافکنی در اولین گام به مردم بگوییم که این ذرات می توانند چقدر خطرناک باشند.

ذرات معلقی که می توانند خطرناک باشند

یک کارشناس محیط زیست و آلودگی هوا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارات قابل تاملی دارد. محسن تیزهوش در این زمینه اظهار داشت: در مورد منابع آلوده کننده هوا نباید تصور کرد که تمامی ذرات آلاینده هوا در حالت گازی هستند چرا که در سال های اخیر ذرات معلق که حاوی ذرات جامد کوچک و قطرات مایع هستند نیز مسائل و مشکلات زیادی را برای ما انسانها به وجود آورده اند.

وی به ماهیت ذرات گرد و غبار که از آنها به ریزگردهای عربی یاد می شود اشاره کرد و گفت: این ذرات معلق در برخی موارد حاوی ذرات قابل زیستی هستند که برای سلامتی مردم به شدت خطرناک هستند.

وی افزود: این ذرات معلق می توانند انواع باکتری ها، جلبک ها و کپک ها را با خود به دورترین نقاط ممکن انتقال دهند.

این فعال محیط زیست یادآور شد: این در حالیست که این ذرات همچنین می توانند مواد غیر زنده دیگری را نیز با خود جابجا کنند که می توان به ترکیبات آلی، فلزات و گرد و غبار اشاره کرد.

این کارشناس محیط زیست همچنین با تشریح نحوه آسیب رسانی ریزگردها به سلامت مردم، بیان داشت: ورود ذرات معلق به بدن انسان تقریبا تنها از راه مجاری تنفسی است که اثرات این ذرات کار قسمت تنفسی بدن را مختل خواهد کرد.

عفونت های ریوی و اختلالات تنفسی از جمله تبعات ریزگردهای عربی

تیزهوش با بیان اینکه اولین سد دفاعی بدن در مقابل ذرات معلق موهای درون حفره بینی است، عنوان کرد: اما باز هم امکان عبور برخی از ذرات معلق که قطر کمتری دارند وجود دارد به طوریکه این ذرات در نایژه ها ته نشین می شوند و تعدادی از آنها وارد کیسه های هوایی خواهند شد.

وی تصریح کرد: مطابق بررسی کارشناسان امر اگر ذرات معلق وارد ریه ها شوند و در آنجا باقی بمانند به چند طریق می توانند اثرات سمی خود را اعمال کنند به طوریکه مطالعات نشان می دهد افزایش غلظت ذرات معلق در هوا می توانند در دراز مدت بیماری هایی همچون عفونت های دستگاه تنفسی، اختلالات قلبی، برونشیت و ... را به وجود بیاورند.

این کارشناس آلودگی هوا تصریح کرد: اگر این ذرات معلق با مواد حاوی کربن همراه شوند برای سلامتی مردم بسیار خطرآفرین خواهند شد.

آلودگی هوا شب گذشته در لرستان رکورد زد

مدیر کل محیط زیست استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با اشاره به ورود موج جدید ریزگردهای عربی به لرستان، بیان داشت: در حال حاضر میزان آلودگی هوای استان لرستان حدود 5 برابر حد استاندارد است.

محمد حسین بازگیر میزان استاندارد ذرات معلق در هوا را 150 میکروگرم در مترمکعب عنوان کرد و افزود: این در حالی است که هم اکنون میزان ذرات معلق در هوای این استان به طور متوسط 700 میکروگرم بر مترمکعب است.

وی یادآور شد: در حال حاضر علاوه بر خرم آباد ریزگردهای عربی در آسمان دیگر شهرستانهای استان از جمله پلدختر، بروجرد، نورآباد و ... هم مشاهده می شود.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به وضعیت آلودگی هوای لرستان، از شهروندان لرستانی خواست در صورت عدم ضرورت از خروج از منزل و تردد کودکان و سالمندان در این هوای آلوده خودداری کنند.

وی تصریح کرد: امروز چهارمین روز آلوده استان در سالجاری است.

این در حالیست که رضا آریایی مدیر مدیریت بحران استان لرستان آلودگی هوا در شب گذشته را 1620میکروگرم بر مترمکعب یعنی حدود 11 برابر حد استاندارد اعلام کرده بود.

شهروندان برای تردد در شهر از ماسک استفاده کنند

بنابر این گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در اطلاعیه ای با توجه به آلودگی هوا از شهروندان خواست در صورت تردد در سطح شهر از ماسکهای فیلتردار استفاده کنند.

در این اطلاعیه خطاب به شهروندان آمده است: با توجه به اینکه در زمان بروز پدیده گرد و غبار سلامت عمومی با خطرات جدی مواجه می شود بنابراین در زمان بروز این پدیده در هوای استان برای حفظ سلامت تا رفع مشکل آلودگی هوا حتی الامکان از منزل و یا محل کار خود خارج نشوید و در صورت اجبار به خروج از منزل و یا محل کار، حتما از ماسک های مناسب برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به دستگاه تنفسی، استفاده کنید.

در این اطلاعیه ضمن تاکید بر به پرهیز از انجام فعالیت بدنی اعم از ورزش های سبک و سنگین و فعالیتهای فیزیکی سخت و دشوار، از مردم خواسته شده است که کلیه درها و پنجره های محل کار و منزل خود را بسته نگه داشته و از باز و بسته کردن غیرضروری آنها خودداری کنند.

بیماران قلبی و ریوی تا کاهش آلودگی هوا در خانه بمانند

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است که کودکان، سالمندان، مادران باردار و کلیه افرادی که دارای مشکلات قلبی، عروقی و ریوی نظیر آسم و آلرژی و... هستند تا کاهش آلودگی هوا و اعلام شرایط عادی از طریق دستگاه های ذیربط در منزل باقی بمانند و در صورت نیاز به تردد ضروری است که از ماسک مناسب فیلتر دار و استاندارد استفاده کنند.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این اطلاعیه همچنین از شهروندان خواسته است که حتی الامکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و از تردد خودروهای شخصی در سطح شهرها که منجر به افزایش غلظت آلاینده های هوا می شود بپرهیزند.

جلوگیری از حضور کودکان در فضای باز برای بازی و ورزش، پرهیز از قرار دادن مواد غذایی بدون پوشش در معرض هوای آلوده به گرد و غبار و پیگیری اخطاریه و اعلامیه های مربوط به وضعیت هوا را از طریق وسایل ارتباط جمعی از دیگر مواردی است که در این اطلاعیه نسبت به آنها تاکید شده است.

در این اطلاعیه همچنین از مردم خواسته شده است که در صورت بروز علائمی نظیر تنگی نفس، سرد درد، سرفه، تحریک گلو و ... در اسرع وقت با اوژرانس 115 تماس گرفته و یا به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.

در پایان اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تصریح شده است: کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستانها و مرکز فوریتهای پزشکی استان آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان لرستانی است.