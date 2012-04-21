به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی ناشران مسلمان همزمان با نخستین سال از شکل‌گیری خود در بخش بین‌الملل بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران حاضر خواهد شد.

این اتحادیه در نظر دارد همزمان با ایام برگزاری نمایشگاه کتاب به عضوگیری از ناشران مختلف برای عضویت در اتحادیه بپردازد.

همچنین بررسی زمینه‌های همکاری متقابل میان مسئولان اتحادیه جهانی ناشران مسلمان و ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب به ویژه ناشران غیرایرانی از دیگر برنامه‌های غرفه این اتحادیه در نمایشگاه امسال است.

این غرفه در بخش بازار جهانی کتاب واقع در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب امسال برپا خواهد شد.

اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، زمستان سال گذشته و در پی برگزاری دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام در تهران تشکیل شد.

«بی‌علیون بدارا» از کشور سنگال، «امیر عباس تقی‌پور» از جمهوری اسلامی ایران، «محمد ابراهیم شریعتی» و «سیدموسی حسینی» از کشور افغانستان، «عبدالعزیز نزارالدین» از سریلانکا، «مفتاح رحمت فوزی» از اندونزی، «عادل احمد عبدالموجود» از مصر، «حسین خلیفه» از لبنان، «قلاب ذبیح مصطفی» از الجزایر، «هدی شفیق» از کانادا، «موسی گونش» از ترکیه، «محمد حق پرست» از برزیل و «رامین داداش‌اف» از آذربایجان اعضای هیات اجرایی این اتحادیه را تشکیل می‌دهند.

علی زارعی نجفدری دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، ریاست شورای اجرایی و دبیرخانه دائمی اتحادیه را بر عهده دارد.