ناو جنگی روسیه وارد چین شد/ آمریکا نیز با فیلیپین رزمایش برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا و آسوشیتد پرس، ناو روسیه برای برگزاری رزمایش مشترک با نیروی دریایی چین وارد بندر کینگ دائو در شرق این کشور شد.

این رزمایش دریایی که با هدف تقویت روابط چین و روسیه انجام می شود، از سوم تا هشتم اردیبهشت در دریای زرد برگزار می شود.

ریانوستی نیز گزارش داد که 16 کشتی، یک ناو هواپیمابر و دو زیردریایی چین و موشک "واریاگ"، سه ناو شکن "کلاس اودالوی" و سه کشتی تندرو روسیه در این رزمایش به نام " همکاری دریایی 2012" شرکت کردند.

در این رزمایش علاوه بر کشتی های جنگی و هواپیماها و بالگردها و برنامه های چتربازی، همچنین از طرف چین قایق های زیر دریایی به نمایش در می آید.

نشریه نظامی روسی "ستاره سرخ" با تیتر وطن پرستانه "کشتی های ما" در مطلبی نوشته است که ما به صورت مشترک با چینی ها از جمله مبارزه با تروریسم و دزدهای دریایی را در یکی از مناطق دریایی خطرناک تمرین می کنیم.

نجات کشتی های ربوده شده، محافظت از کشتیهای تجاری و دفاع از یک کشتی باری در برابر حملات زمینی و هوایی از جمله ماموریت های شبیه سازی شده در این رزمایش مشترک است.

چین و روسیه از سال 2005 تاکنون در قالب سازمان همکاریهای شانگهای به برگزاری رزمایش های مشترک پرداختند اما این اولین باری است که نیروی دریایی دو کشور دست به برگزاری رزمایش می زنند.

ناظران برگزاری این رزمایش را با هدف نشان دادن توان نظامی دو کشور چین و روسیه برای مقابله با قدرت های فرامنطقه ای که در پی ایجاد تنش در منطقه هستند، عنوان کردند.

در این رزمایشها که به عنوان تمرینی در راستای مبارزه با تروریسم انجام می شود جنجالهای سیاسی بسیاری نهفته است. مسئله حضور نظامی و رقابت ژئواستراتژیک در یک منطقه سرشار از منابع معدنی است.

گفته می شود با شروع رزمایش نظامی مشترک روسیه و چین هیاهوی بزرگی به راه خواهد افتاد زیرا این هفته آمریکا به صورت مشترک با فیلیپین یک رزمایش نظامی را که همچنین ژاپن، استرالیا و کره جنوبی هم در آن حضور دارند انجام خواهد داد.