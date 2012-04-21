دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: رشد و توسعه اقصادی و یا سیاسی بدون توجه به ارزشهای والای فرهنگی می‎تواند موجبات سستی و اعوجاج در اصول اعتقادی و ملی جامعه را فراهم آورد. طلیعه هزاره سوم و افقی که دورنمای آن را در مقابل دیدگان انسان مدرن می‎گشاید به صراحت برملا می‎سازد که سکه رایج پیش رو واقعیت مجازی خواهد بود. چنین تغییر و تحولی به تعبیر مایکل هایم در اصل گونه‎ای جابه‎جایی درهستی شناختی است که اثرات حاصل از آن به مراتب بنیادی‏تر از دگرگونیهای حیطه معرفت شناختی است که زندگی بشر را با بحرانی عمیق مواجه کرده است.

نویسنده در این کتاب به رابطه دوسویه دین و تکنولوژی می‎پردازد و با طرح هم‎افزایی بین این دو، یادآور می‎شود که کتابش به همیاری این دو رشته به صورت توأمان و در ملاحظه تأثیرشان بر روی جامعه نظر دارد. آنجا که تکنولوژی و دین نه تنها همزیستی دارند بلکه همکاری دوجانبه‏ی سودمند با یکدیگر برقرار می‎سازند. به زعم نویسنده، دین و تکنولوژی هردو در پی رفع محدودیتهای آدمی و تعالی او هستند؛ تکنولوژی برای تفوق بر محدودیتهای ذهنی و جسمی آدمی تلاش می‎کند در حالی که دین، به ویژه مسیحیت با مفهومش از رستاخیز ، در پی غلبه بر محدودیتهای انسان از جمله محدودیت نهایی انسان در زمینه مرگ است.

حضوردین در محیطهای مجازی پدیده‏ای بسیار واقعی است. در عصر"تکنو-دینی" و "تکنولوژی" شرکای تردیدناپذیری در جهان قرن 21 هستند. عصر"تکنو-دینی" فقدان تعارض و درگیری بین علم و دین را نشان می‏دهد و بر خصوصیت انکارناپذیر تکنولوژی در جامعه صحه می‎گذارد و از طرف دیگر بر اهمیت تردیدناپذیر دین تأکید می‎ورزد.

بررسیهای کتاب در باره پیشرفت تکنولوژیکی نشان می‎دهد که تکنولوژی نه تنها"جست و جوی معنویت" را به محاق نبرده بلکه آن را به اشکال دل انگیزی تسهیل کرده است. مطالب مطرح شده در حیطه‎های هوش مصنوعی و واقعی و مجازی و مکاتب اصلی آن عصر تکنو- دینی، الهیات تکنولوژی، الهیات سایبر و فرهنگ "فرافرهنگی" نشان از تأملها ی آغازین دانشمندان برای حضور دین در عرصه دنیای مجازی دارد که البته از افقی جامعه شناختی نشأت می‎گیرد.

در این کتاب اصولا به دو سؤال محوری1- شیوه‏ای که دین به واسطه تکنولوژی تقویت می‏شود. 2- اینکه چگونه تکنولوژی می‎تواند از بنیان وسیع‏تری ازداده‎ها بهره‏مند شود، پرداخته شده است.کتاب از 12 فصل، تکنولوژی و دین، فلسفه تکنولوژی، تکنولوژیهای قرن بیست و یکم، چالشها و جهت گیریهای آینده، عصر تکنو-دینی، مسیحیت قرن بیست و یکم، کلیسا و اینترنت، جماعت مسیحی: واقعی و مجازی، الهیات تکنولوژی، فلسفه هوش مصنوعی، مهندسی اصولمند و فراسوی فرهنگ تشکیل شده است.

سوزان ای.جرج نویسنده کتاب، لیسانس و دکترایش را در علوم کامپیوتر از دانشگاه ردینگ انگلستان و فوق لیسانس خو را در سیستمهای دانش-بنیان از دانشگا ادینبورگ انگلستان دریافت کرده است. وی تحقیق فوق دکترای خود را در دو بخش دانشهای بینایی سنجی و بینایی، دانشگاه ولز و دانش کامپیوتر و اطلاعات مدرسه عالی دانشگاه استرالیای جنوبی به عهده گرفته است. علایق تحقیقی او در قلمروه هوش مصنوعی به ویژه شبکه‎های عصبی مصنوعی و تشخیص الگو در هوش مصنوعی با کاربستهایی در موضوعهای گوناگون است.

این کتاب در 449 صفحه و شمارگان 1000نسخه با قیمت 6300 تومان روانه بازار کتاب شده است.