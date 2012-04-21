دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: رشد و توسعه اقصادی و یا سیاسی بدون توجه به ارزشهای والای فرهنگی میتواند موجبات سستی و اعوجاج در اصول اعتقادی و ملی جامعه را فراهم آورد. طلیعه هزاره سوم و افقی که دورنمای آن را در مقابل دیدگان انسان مدرن میگشاید به صراحت برملا میسازد که سکه رایج پیش رو واقعیت مجازی خواهد بود. چنین تغییر و تحولی به تعبیر مایکل هایم در اصل گونهای جابهجایی درهستی شناختی است که اثرات حاصل از آن به مراتب بنیادیتر از دگرگونیهای حیطه معرفت شناختی است که زندگی بشر را با بحرانی عمیق مواجه کرده است.
نویسنده در این کتاب به رابطه دوسویه دین و تکنولوژی میپردازد و با طرح همافزایی بین این دو، یادآور میشود که کتابش به همیاری این دو رشته به صورت توأمان و در ملاحظه تأثیرشان بر روی جامعه نظر دارد. آنجا که تکنولوژی و دین نه تنها همزیستی دارند بلکه همکاری دوجانبهی سودمند با یکدیگر برقرار میسازند. به زعم نویسنده، دین و تکنولوژی هردو در پی رفع محدودیتهای آدمی و تعالی او هستند؛ تکنولوژی برای تفوق بر محدودیتهای ذهنی و جسمی آدمی تلاش میکند در حالی که دین، به ویژه مسیحیت با مفهومش از رستاخیز ، در پی غلبه بر محدودیتهای انسان از جمله محدودیت نهایی انسان در زمینه مرگ است.
حضوردین در محیطهای مجازی پدیدهای بسیار واقعی است. در عصر"تکنو-دینی" و "تکنولوژی" شرکای تردیدناپذیری در جهان قرن 21 هستند. عصر"تکنو-دینی" فقدان تعارض و درگیری بین علم و دین را نشان میدهد و بر خصوصیت انکارناپذیر تکنولوژی در جامعه صحه میگذارد و از طرف دیگر بر اهمیت تردیدناپذیر دین تأکید میورزد.
بررسیهای کتاب در باره پیشرفت تکنولوژیکی نشان میدهد که تکنولوژی نه تنها"جست و جوی معنویت" را به محاق نبرده بلکه آن را به اشکال دل انگیزی تسهیل کرده است. مطالب مطرح شده در حیطههای هوش مصنوعی و واقعی و مجازی و مکاتب اصلی آن عصر تکنو- دینی، الهیات تکنولوژی، الهیات سایبر و فرهنگ "فرافرهنگی" نشان از تأملها ی آغازین دانشمندان برای حضور دین در عرصه دنیای مجازی دارد که البته از افقی جامعه شناختی نشأت میگیرد.
در این کتاب اصولا به دو سؤال محوری1- شیوهای که دین به واسطه تکنولوژی تقویت میشود. 2- اینکه چگونه تکنولوژی میتواند از بنیان وسیعتری ازدادهها بهرهمند شود، پرداخته شده است.کتاب از 12 فصل، تکنولوژی و دین، فلسفه تکنولوژی، تکنولوژیهای قرن بیست و یکم، چالشها و جهت گیریهای آینده، عصر تکنو-دینی، مسیحیت قرن بیست و یکم، کلیسا و اینترنت، جماعت مسیحی: واقعی و مجازی، الهیات تکنولوژی، فلسفه هوش مصنوعی، مهندسی اصولمند و فراسوی فرهنگ تشکیل شده است.
سوزان ای.جرج نویسنده کتاب، لیسانس و دکترایش را در علوم کامپیوتر از دانشگاه ردینگ انگلستان و فوق لیسانس خو را در سیستمهای دانش-بنیان از دانشگا ادینبورگ انگلستان دریافت کرده است. وی تحقیق فوق دکترای خود را در دو بخش دانشهای بینایی سنجی و بینایی، دانشگاه ولز و دانش کامپیوتر و اطلاعات مدرسه عالی دانشگاه استرالیای جنوبی به عهده گرفته است. علایق تحقیقی او در قلمروه هوش مصنوعی به ویژه شبکههای عصبی مصنوعی و تشخیص الگو در هوش مصنوعی با کاربستهایی در موضوعهای گوناگون است.
این کتاب در 449 صفحه و شمارگان 1000نسخه با قیمت 6300 تومان روانه بازار کتاب شده است.
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