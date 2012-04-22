عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تغییر پی در پی مدیران تامین اجتماعی افزود: تغییر مدیریت در هر سازمانی بخصوص در سازمانهای بزرگ برای زمانهای کوتاه مضرات زیادی در پی دارد اما چنانچه تغییر مدیران بعد از یک پروسه زمانی طولانی مدت اتفاق بیافتد می تواند روح و اثرات زیادی به آن سازمان تزریق کند.

به گفته وی ، تغییر مدیریت برای دوره های کوتاه مدت باعث عدم اجرا و برنامه ریزی طرحهای بلند مدت و همچنین عدم آشنایی مدیران ارشد با آن سیستم خواهد شد .

مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تغییردر سازمانها بی ثباتی را در سیستم بدنبال دارد، تاکید کرد: به تبع تغییر مدیریت مدام مدیران میانی ، معاونین و ... نیز تغییر می کنند و صرف نظر از هرز شدن منایع ؛ مخاطبان سیستم و شرکای اجتماعی و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را دچار مشکلات جدی خواهد کرد.

اورنگ با اشاره به اینکه بی ثباتی در تامین اجتماعی مشکلاتی را ایجاد می کند، گفت: در سازمان بزرگی مانند تامین اجتماعی که حدود 35 میلیون نفر از جمعیت را تحت پوشش دارد و با قسمت عمده بخش تولید و صنعت کشور در ارتباط است و همچنین بیش از دو میلیون نفر نیز مستمری بگیر آن هستند ، قطعا تغییرات باعث اثرات سوء در برنامه ها و عملکرد آن دارد.

وی افزود: در سالهای بعد از انقلاب به ترتیب دکترغرضی 12 سال ، دکتر کرباسیان 8 سال و دکتر ستاری فر 6 سال، شریف زادگان 4 سال مدیر سازمان تامین اجتماعی بودند اما از 84 تاکنون طی 6 سال بطور متوسط هر سال یک مدیر در سازمان تامین اجتماعی تغییر کرده است.

مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در مورد احکام مدیران اظهار داشت: در گذشته معمولا احکام مدیران تامین اجتماعی 3 ساله صادر و تمدید می شد اما طی سالهای اخیر اینگونه نبوده است .در همه جای دنیا تغییرات در سیستم بیمه های اجتماعی یا به صورت دوره ای از قبل مشخص می شود و یا به واسطه حکم قضایی است.

اورنگ همچنین در خصوص دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: براساس قانون ، تامین اجتماعی سازمانی عمومی و غیر دولتی است که تحت نظارت دولت فعالیت می کند که از ابتدای تشکیل سازمان نیز اینگونه بوده است.

به گفته وی ، تامین اجتماعی سازمانی است که استقلال مالی و اداری دارد اما در برخی موارد برخی از وزرا این استقلال را به رسمیت نمی شناسند .