به گزارش خبرگزاری مهر، تاجدینی رئیس هیئت شنای استان بوشهر با اعلام این خبر افزود: این رقابت ها در قالب 6 تیم از استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان ، کیش، کردستان و البرز به مسافت 3 کیلومتر برگزار می شود.

وی تصریح کرد: مسابقات شنای آب های آزاد به مناسبت روز ملی "خلیج فارس" با نام دریای باستانی همیشه فارس برگزار می‌شود و در نظر داریم با گنجاندن این مسابقات در تقویم سالیانه فدراسیون، همه ساله این رقابت ها را به میزبانی بوشهر و هیئت شنای این استان برگزار کنیم.







رئیس هیئت شنای بوشهر در خصوص محل برگزاری این مسابقات و مبدا و مقصد شناگران اظهار داشت: این رقابت به صورت رفت و برگشت از پارک شورا در بندر بوشهر آغاز و تا اسکله جفره ادامه خواهد یافت و محل پایان مسابقه مجددا پارک شورا خواهد بود و مراسم اختتامیه نیز با حضور سرپرست فدراسیون، مقامات کشوری و ورزشی استان در همین محل برگزار خواهد شد.

