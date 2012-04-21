  ورزش
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

مسابقات شنای آب‌های آزاد در بندر بوشهر برگزار می‌شود

نخستین دوره مسابقات شنای آب های آزاد به مناسبت روز ملی خلیج فارس در بندر بوشهر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاجدینی رئیس هیئت شنای استان بوشهر با اعلام این خبر افزود: این رقابت ها در قالب 6 تیم از استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان ، کیش، کردستان و البرز به مسافت 3 کیلومتر برگزار می شود.

وی تصریح کرد: مسابقات شنای آب های آزاد به مناسبت روز ملی "خلیج فارس" با نام دریای باستانی همیشه فارس برگزار می‌شود و در نظر داریم با گنجاندن این مسابقات در تقویم سالیانه فدراسیون، همه ساله این رقابت ها را به میزبانی بوشهر و هیئت شنای این استان برگزار کنیم.

 
رئیس هیئت شنای بوشهر در خصوص محل برگزاری این مسابقات و مبدا و مقصد شناگران اظهار داشت: این رقابت به صورت رفت و برگشت از پارک شورا در بندر بوشهر آغاز و تا اسکله جفره ادامه خواهد یافت و محل پایان مسابقه مجددا پارک شورا خواهد بود و مراسم اختتامیه نیز با حضور سرپرست فدراسیون، مقامات کشوری و ورزشی استان در همین محل برگزار خواهد شد.
 
تاجدینی در خصوص جوایز نقدی این مسابقات اظهار داشت: نفرات برتر این رقابت ها حکم و لوح تقدیر دریافت خواهند کرد و به تیم های برتر اول تا سوم به ترتیب مبالغ ده میلیون ریال، هشت میلیون ریال و شش میلیون ریال اهدا خواهد شد.
