منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به اینکه 3 ماه است سیدمحمد حسینی را در اختیار ندارد، طالبی هم از قبل از عید به دلیل مصدومیت نتوانسته تیم ذوب‌آهن را همراهی کند و علی احمدی هم جدیدا دچار آسیب دیدگی شده است، گفت: مدت‌هاست با این مشکلات مواجه هستیم اما با این وجود سایر بازیکنان برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند.

وی در مورد دیدار با داماش گیلان افزود: در هفته‌های اخیر این تیم نتایج خوبی را کسب کرده و روند رو به رشدی داشته است. ضمن اینکه در مقایسه با بازی‌های گذشته، کمک‌های بسیاری به این تیم صورت گرفته است. حتی پیش از بازی با پرسپولیس، عابدینی با آقای اژه‌ای صحبت کرد و با حل برخی از مشکلات، شرایط مادی آنها بهتر شد که همین مسئله روی عملکرد فنی این تیم تاثیر مثبت گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مورد وضعیت باشگاه و این تیم اصفهانی تاکید کرد: هنوز مشکلات‌مان پابرجا بوده و فرق خاصی نکرده اما در این شرایط سخت هم برای موفقیت تلاش می‌کنیم. در انتهای فصل تحلیلی مقایسه‌ای ارائه می‌کنم که در مقایسه عملکرد بازیکنان و کادر فنی تیم‌های دیگر با تیم خود، نشان دهم با توجه به مشکلای که داشتیم، نتایج خوبی کسب کردیم.

وی در مورد اینکه همچنان تیم ذوب‌آهن شانس آسیایی شدن دارد، اظهار داشت: ما امروز این فرصت را داریم و بحثی در آن وجود ندارد اما ضرب المثل " نوش دارو بعد از مرگ سهراب" مربوط به شرایط امروز تیم ما است. امروز مانند بازیکنی هستیم که باید در زمان مناسب پاس گل داده یا گل بزند زیرا ممکن است دیگر چنین فرصتی را بدست نیاورد.

ابراهیم‌زاده صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: امروز ذوب‌آهن فرصت کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارد، یک بخش آن به عملکرد کادر فنی و بازیکنان باز می‌گردد و بخش دیگر مدیریتی است و باید مدیران استان، باشگاه و کارخانه در این مقطع حساس به تیم کمک کنند و با حل مشکلات تیم، شانس موفقیت ذوب‌آهن در کسب سهمیه آسیایی را افزایش دهند.

وی با اشاره به بازی صبای قم و نفت تهران اضافه کرد: در آن مسابقه ممکن است امتیازها طوری تقسیم شود که ما به یکی از دو تیم یا هر دو تیم از نظر امتیازی نزدیک شویم و قطعا این مسئله می‌تواند ما را به هدف مهمی که پیش رو داریم، نزدیک‌تر کند. فرصت‌ها یکدفعه بدست می‌آید و امروز باید برای رسیدن به موفقیت هزینه کرد زیرا فردا ممکن است دیر شود.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در پاسخ به این پرسش که در این روزهای حساس چه درخواستی از مسئولان دارید، تاکید کرد: فقط می‌گویم این شانس بزرگ و وقت را از دست ندهید زیرا ذوب‌آهن می‌تواند دوباره آسیایی شود.

وی در مورد جای خالی محسوس ذوب‌آهن در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: در دو دوره گذشته، ما مرحله گروهی را با 14 امتیاز به پایان رساندیم و همیشه صدرنشین بودیم اما امروز اگر سپاهان دو بازی بعدی را ببرد 14 امتیازی می‌‎شود.

ابراهیم‌زاده در خصوص این مسئله که خیلی‌ها اعتقاد دارند اگر ذوب‌‎آهن به جای استقلال در مرحله گروهی حضور داشت، نتایج بهتری کسب می‌کرد، خاطرنشان کرد: من به این مسئله کاری ندارم و نمی‌خواهم تیم خود را با تیم‌های دیگر مقایسه کنم اما بطور کلی گفتم اگر در این مسابقات بودیم، شرایط‌ بهتری داشتیم.

وی در مورد دربی اصفهان و مسائلی که این روزها در مورد آن مطرح می‌شود، تصریح کرد: همیشه این مسابقه که دربی اصفهان است، حساسیت خاص و بالایی را برای هر دو تیم داشته است. تیم‌ها در این بازی به نتایج گذشته خود و اینکه کجای جدول هستند کاری ندارند بلکه در این مسابقه حساس تنها به فکر پیروزی بر رقیب سنتی خود هستند که تا امروز از نظر آماری وضعیت ذوب‌آهن بهتر بوده است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مورد تاثیر نتیجه این مسابقه در قهرمانی لیگ و کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا در پایان گفت: باید دید نگاه مسئولان چگونه است و مهم این است که کدام بخش و کارخانه توجه بیشتری به موفقیت تیم خود دارند. اینکه کارخانه‌ها و مدیران باشگاه‌های سپاهان برای قهرمانی تیم خود چه می‌کنند و کارخانه‌ها و مدیران باشگاه‌های ما برای آسیایی شدن ذوب‌آهن چه اقدامی انجام خواهند داد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و داماش گیلان از هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 17 روز یکشنبه فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.