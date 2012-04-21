۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

تیم ملی شنای بانوان تشکیل می‌شود

مشاور عالی در امور بانوان فدراسیون شنا از تشکیل تیم ملی شنای بانوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ورنوس در خصوص تشکیل تیم ملی شنای بانوان اظهار داشت: تشکیل تیم ملی شنای بانوان در سال جاری قطعی است و ما در تلاش هستیم که رایزنی هایی را با کشورهای دیگر انجام دهیم تا بتوانیم مسابقاتی را در داخل کشور برگزار کنیم البته این مسئله در فدراسیون مطرح شده و تصمیمات نهایی در این باره پس از مذاکرات لازم با وزارت ورزش و جوانان اتخاذ خواهد شد.

شهرناز ورنوس همچنین از برگزاری مسابقه‌های شنای بانوان پیشکسوت با هدف بالا بردن توانمندی جسمانی و روحی آنها خبر داد و گفت: این مسابقات با حفظ جایگاه و منزلت زن مسلمان برای نخستین بار تحت عنوان "طرح مادران سالم" به مناسبت هفته زن (هفته چهارم اردیبهشت ماه) برگزار می شود که بر اساس آن شناگران بالای 25 سال در رقابت های قهرمانی کشور حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد : از جمله برنامه های فدراسیون شنا در بخش بانوان درسال جاری برگزاری مسابقات شنای مسافت کوتاه است که طبق برنامه ریزی های انجام شده، این رقابت ها در خرداد ماه و در قالب مسابقات قهرمانی کشور برگزار خواهد شد.
