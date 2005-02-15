حزب الله لبنان ترور حريري را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر،محمد فنيش درگفتگوبا شبكه تلويزيوني العالم دربيروت اظهارداشت : حزب الله لبنان اين جنايت فجيع را به شدت محكوم مي كند و آن را جنايتي كه وحدت ، همبستگي و ثبات لبنان را مورد هدف قرار مي دهد، مي داند.

وي افزود: حزب الله لبنان خواستارانجام تحقيقات پيرامون اين جنايت جهت شناسايي ، بازداشت ومجازات عوامل آن مي باشد.

درهمين حال مروان فارس يكي ازنمايندگان پارلمان لبنان گفت :دشمنان لبنان بهره اصلي را از ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان مي برند.

مروان فارس اظهار داشت : برافروختن دوباره جنگ داخلي در لبنان يكي از آرزوهاي بزرگ رژيم صهيونيستي به شمار مي آيد و مردم لبنان بايد در اين لحظات وحدت خود را مستحكم تر كنند.

وي با تاكيد بر ضرورت اقدام حكومت لبنان در بازداشت كساني كه در طرح ترورحريري دست داشتند افزود : حكومت لبنان بايد از ابهامات و جزييات ترور پرده بردارد زيرا پنهان ماندن ايادي اين جنايت زمينه ساز وقوع جنايت هاي بيشمار ديگري در اين سرزمين خواهد شد.

اين نماينده پارلمان لبنان با رد وجود ارتباط ميان ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان و حضور نيروهاي سوري در اين كشور گفت : مقامات بلند پايه سوري ترور رفيق حريري را به شدت محكوم كردند و ما معتقديم اتهامات وارده به سوريه باطل و غير واقعي است .

فارس تاكيد كرد:كشور لبنان آزادي خود را با مقاومت در برابر تجاوزات اسراييل به دست آورد.

عمر كرامي نخست وزير لبنان نيزگفت: ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان به نفع هيچ كس نيست.



وي به العالم گفت : وقوع اين حادثه بسيار تاسف برانگيز است و ما پيوسته نسبت به وقوع اينگونه عمليات كه به نفع كشور و هيچ كس نيست هشدار داده بوديم .

يادآوري مي شود رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان به همراه 15 تن ديگر ديروز در جريان انفجار خودروبمب گذاري شده اي در نزديكي هتل سنت جرج در غرب بيروت كشته شد. دراين حادثه بيش از 100 تن نيز مجروح شدند.