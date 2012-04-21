سارقی با 120 میلیون ریال طلای مسروقه در طبس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال پرونده سرقت طلا آلات ازمنزلی به مبلغ بیش از 120 میلیون ریال واقع در روستاهای طبس، با توجه به ارزش بالای مال مسروقه موضوع در اولویت کاری قرار گرفت و اکیپ ویژه ای از ماموران آگاهی طبس تشکیل و پرونده با حساسیت ویژه ای در دستور کار قرار گرفت.

ماموران با تحقیقات بیشتر به فردی به نام ابراهیم که فردی معتاد و بیکار و از سوء شهرت برخوردار بود، مظنون و با هماهنگی مقام قضایی و هماهنگی با پاسگاه انتظامی ده محمد نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

با انتقال وی به پلیس آگاهی موضوع فوق از وی تحقیق که ابتدا منکر هرگونه سرقت شد و در نهایت اعتراف کرد و بیان داشت: در روستا کنار درب منزل نشسته بودم که پسر خواهر شاکی به من مراجعه و مشغول صحبت شدیم که از لابلای صحبت های وی متوجه شدم شاکی قصد سفر به منطقه ای به نام چه خدابخش در حد فاصل هشت کیلومتری روستا را دارد.

متهم ادامه داد: بر این اساس در حدود ساعت 12 ظهر که مطمئن بودم شاکی در منزلش نیست از بالای دیوار به حیاط منزل وارد و نظر به اینکه درب ورودی ساختمان باز بود به راحتی وارد حال شدم و سپس به اتاقی که یک عدد چمدان درون ان قرار داشت مراجعه کردم و در داخل چمدان مقادیر زیادی طلا آلات را که درون یک پلاستیک قرار داشت را ملاحظه کردم و برای اینکه شاکی متوجه سرقت نشود، مقداری از طلاها را سرقت کردم و سریع از محل خارج و طلاهای مسروقه را در منزلم قرار دادم.

ماموران آگاهی طبس با اعترافات متهم، طلاهای مسروقه را کشف و طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل دادند.

پس از تکمیل تحقیقات متهم نیز به همراه پرونده تشکیل شده به دادسرا معرفی و پس از صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

شناسایی سارق و کشف سرقت و پیدایش طلاهای مسروقه در کمتر از 24 ساعت موجبات خرسندی مالباخته و مسئولان را به همراه داشت.