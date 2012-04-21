دهکده سلامت با هدف توسعه گردشگری در طرقبه احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی گفت: با هدف توسعه گردشگری سلامت و درمانی، دهکده‌ای در منطقه ییلاقی عنبران طرقبه احداث می شود.

محسن لشگری اظهارکرد: در طرح این مجموعه، علاوه بر تاسیسات درمانی، ایجاد هتل و مراکز خدماتی و گردشگری پیش بینی شده است.

وی افزود: این طرح با مشارکت موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های استان، شهرداری طرقبه و بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

پارکینگ ترانزیتی لطف آباد تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

شهردار لطف‌آباد از تکمیل و بهره برداری از پارکینگ ترانزیتی این شهر تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد نوروزی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی، مرزی بودن و در نتیجه حجم بالای عبور خودروهای سنگین از شهر لطف‌آباد، سال گذشته احداث این پارکینگ در دستورکار معاونت امور عمرانی شهرداری قرار گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی افزود: در این پارکینگ تاکنون 350 میلیون تومان از اعتبارات دولتی هزینه شده و برای تکمیل آن، 150 میلیون تومان اعتبار موردنیاز است.

زیرسازی معابر اولویت پروژه های عمرانی نقاب است

شهردار نقاب گفت: اولویت اول امسال شهرداری در اجرای پروژه های عمرانی، زیرسازی معابر است.

علی‌اکبر منطقی با بیان اینکه پروژه آسفالت معابر شهر هم اکنون در حال اجراست افزود: پیاده‌ رو‌سازی و اصلاح جدول‌های فرسوده نیز در دستور کار سال جاری قرار گرفته است.

منطقی با تاکید بر پیگیری احداث محور کمربندی شهر نقاب، اظهار کرد: پروژه های تفکیک آب شرب از آبیاری فضای سبز، ساماندهی ترافیک و زیباسازی محیط شهری به وسیله گلکاری و نورپردازی شهر نیز امسال به اجرا در خواهد آمد.