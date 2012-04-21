وقوع 16 فقره تصادف در محورهای خراسان جنوبی

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با مهر از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 62 محور بیرجند - کرمان در هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: این حادثه ظهر پنج شنبه بر اثر بی احتیاطی راننده به علت تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ به وقوع پیوست که یک نفر فوتی و چهار نفر مجروح به همراه داشته است.

سرهنگ امینی مجموع تصادفات استان طی هفته گذشته را 16 فقره اعلام کرد و بیان داشت: دو فقره تصادف فوتی با دو نفر فوت شده، یازده فقره تصادف جرحی با 21 نفر مجروح و سه فقره تصادف خسارتی حاصل تصادفات هفته گذشته استان گزارش شده است.

وی بیان داشت: 69 درصد تصادفات در محورهای اصلی و 31 درصد تصادفات در محورهای فرعی و روستایی رخ داده که 46 درصد تصادفات در این مدت با واژگونی خودرو همراه بوده است.

به گفته وی عدم توجه کافی به جلو با 38 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 31 درصد و انحراف به چپ با 15 درصد از مهمترین دلایل بروز حادثه گزارش شده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: سواری ها با 62 درصد و وانت بارها با 15 درصد از مهمترین وسایل نقلیه حادثه ساز هفته گذشته بوده اند.