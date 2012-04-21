کوچ بهاره عشایر استان تهران از 15 اردیبهشت آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس نصیری افزود: استان تهران حدود یکهزار و 800 خانوار عشایر دارد که به همراه 400 خانوار عشایر مهمان، کوچ بهاره امسال را انجام خواهند داد.

وی گفت: عشایر ابتدا وارد میان‌بندهای استان، مناطق بین ییلاق و قشلاق می‌شوند و سپس از 15 خرداد به شهرستانهای ییلاقی فیروزکوه، دماوند و شمیرانات عزیمت می کنند.

این مسئول افزود: عشایر به مدت یکصد روز تا اواخر شهریور در مناطق ییلاقی می مانند و در ادامه حرکت خود را به سوی میان بندهای استان آغاز کرده و در نهایت به مناطق قشلاقی ورامین، پاکدشت، ری، شهریار و ملارد نقل مکان می کنند.

تقدیر از بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران بابت عمل به تعهدات شغلی

احمد لطفی نژاد رئیس کارگروه اشتغال و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در نامه ای به دلیل محقق شدن تعهدات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای این استان از مدیر کل این اداره تقدیر و تشکر کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: سهم استان پیشتاز تهران از ایجاد دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی 363 هزار فرصت بود که جز با تلاش صادقانه مجموعه آن اداره کل میسر نمی شد.

گفتنی است سهم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران برای ایجاد شغل در سال گذشته یکهزار و 500 فرصت شغلی بود.

آغاز زمان ثبت نام آزمون ورودی دبیرستانهای فرهنگ شهر تهران

ثبت نام دانش آموزان متقاضی شرکت در آزمون ورودی پایه اول دبیرستانهای فرهنگ شهر تهران برای سال تحصیلی 92 ـ 1391 آغاز شد.

دانش آموزان پایه سوم راهنمایی که متقاضی ورود به پایه اول دبیرستانهای فرهنگ شهر تهران هستند می توانند از امروز تا 20 خردادماه سال جاری به محل دبیرستان فرهنگ مورد تقاضای خود مراجعه و با تکمیل تقاضانامه ثبت نام و ارائه مدارک لازم نسبت به ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی پایه اول دبیرستان اقدام کنند.

گفتنی است که آزمون ورودی دبیرستانهای فرهنگ شهر تهران 12 تیرماه برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://tehranedu.ir/ مراجعه کنید.

آزمایشگاه مرکزی دماوند مجهز به تشخیص مواد مخدر صنعتی شد

آزمایشگاه مرکزی شهرستان دماوند مجهز به تشخیص مواد مخدر صنعتی شد.

با مجهزشدن این مرکز به کیت جدید "کروماتوگرافی" میزان حساسیت نسبت به تشخیص تمامی موادمخدر افزایش یافته است، به طوریکه مصرف قرص حداکثر یک ساعت قبل از آزمایش نیز نوع قرص مصرفی تشخیص داده می شود.

این مرکز مجوز لازم را برای همکاری با نیروی انتظامی، دادگاه، اداره ثبت و ... اخذ کرده است و می تواند برای تشخیص دقیق آزمایش عدم اعتیاد با ادارات همکاری تنگاتنگ داشته باشد.

آزمایشگاههای تشخیص موادمخدر و روانگردان تحت پوشش دانشگاه، علاوه بر آزمایش تشخیص اعتیاد به مصرف مرفین، آزمایش تشخیص اعتیاد به مصرف شیشه(مت – آمفتامین و آمفتامین) را برای تمامی معرفی شوندگان ارگانها و دستگاهها انجام می دهد.