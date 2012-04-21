آزمون تخصصی تجوید اساتید و مربیان قرآنی بروجرد برگزار شد

یعقوب فتحی کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی بروجرد در این رابطه در گفتگو با مهر اظهار داشت: این آزمون با حضور 90 نفر از مربیان و اساتید خواهران روز جمعه در دبیرستان احمدیه شهرستان بروجرد برگزار شد.
وی افزود: دوره تجوید ویژه خواهران برای اولین بار به صورت تخصصی و با حضور اساتید برجسته کشوری از دیماه 90 شروع شده است.
فتحی تصریح کرد: آزمون کتبی شامل 100سئوال تستی بوده که هدف از انجام این کار تربیت کادر متخصص قرآنی در حوزه قرائت است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده این دوره تداوم خواهد داشت و با برگزاری دوره های تکمیلی برای ممتازان دوره این مهم محقق خواهد شد.
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