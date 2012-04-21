مسابقه حفظ خطبه فدکیه در البرز برگزار می شود

حجت الاسلام محمدرضا معینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ویژه برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز در ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز با همکاری حوزه هنری این استان اقدام به چاپ کتابی تحت عنوان خطبه فدکیه کرده است.

وی افزود: روز 28 اردیبهشت ماه مسابقه کتبی از مضمون کتاب در مسجد حجت میدان مادر برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مسابقه با هدف آشناسازی عموم مردم از نسل جوان و خواهران با اندیشه های ناب حضرت زهرا و شیوه و روش زندگی آن بانو برگزار می شود.

حجت الاسلام معینی تصریح کرد: همزمان با میلاد امام محمد باقر (ع) نتایج مسابقه اعلام و برندگان تجلیل خواهند شد.

همایش زنان عاشورائی با هدف معرفی زنان تاثیر گذار در واقع عاشورا

معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز همچنین از برگزاری همایش زنان عاشورائی با هدف معرفی زنان تاثیرگذار در واقعه عاشورا خبر داد و گفت: در سال گذشته مسابقه مقاله نویسی تحت همین عنوان در استان برگزار شد و قرار است همایشی با این مضمون در ایام شهادت حضرت زهرا برگزار شود.

وی افزود: در این همایش ضمن معرفی و تجلیل مقاله های برتر، اندیشه ها و روش و منش زندگی حضرت زهرای مرضیه (س) معرفی شده و جایگاه زنان در موقعیت های مختلف اجتماعی، نحوه و میزان تاثیرگذاری آنها در جامعه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.