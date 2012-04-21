فضل‌الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناکامی یعقوبیان وطلوعی از کسب سهمیه المپیک اظهار داشت: پیش از مسابقات زون آسیا - اقیانوسیه که حکم انتخابی المپیک را هم داشت بیشترین امیدمان به علی یعقوبیان بود تا در اسلحه اپه شمشیریازی ایران را صاحب سهمیه کند. ما به المپیکی شدن این بازیکن تا 95 درصد امید داشتیم اما او برخلاف انتظار عمل کرد.

وی ادامه داد: یعقوبیان امروز در رقابت با حریفان خود بدترین عملکرد را داشت و پایین‌تر از حد انتظار ظاهر شد. خومان هم دلیل این نوع عملکرد یعقوبیان را نمی‌دانیم. به هر حال شرایط مسابقه روی او تاثیر گذاشته بود وباید بپذیریم که یعقوبیان از نظر روحی مقابل حریفانش کم آورده بود.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر اینکه همه ورزشکاران آسیایی برای کسب سهمیه المپیک در مسابقات زون آسیا- اقیانوسیه شرکت کرده بودند/ف خاطرنشان کرد:‌ شروین طلوعی هم یکی از امیدهای شمشیربازی ایران برای کسب سهمیه المپیک بود که البته روی او خیلی حساب نکرده بودیم.

باقرزاده با یادآوری اینکه مجتبی عابدینی پس از 37 سال شمشیربازی ایران را صاحب سهمیه المپک کرد گفت:‌ از نظر ما احتمال المپیکی شدن این بازیکن 70 تا 80 درصد بود اما او در نهایت بهتر از یعقوبیان که امید اولمان بود عمل کرد و صاحب سهمیه شد.

وی ادامه داد: سهمیه المپیک که توسط مجتبی عابدینی به دست آمده است بسیار ارزشمند است. شاید تا پیش از مسابقات کسی روی شمشیربازی برای اینکه در افزایش تعداد سهمیه‌های کاروان ایران تاثیر داشته باشد، حساب نکرده بود اما ما با تک سهمیه‌ای که به دست آوردیم موفق شدیم تعداد رشته‌های المپیک ایران را بیشتر کنیم.

رئیس فدراسیون شمشیر بازی یادآور شد: مسابقات زون آسیا- اقیانوسیه در سطح بالایی برگزار شد طوری که شمشیرباز ژاپنی که در المپیک پکن حضور داشت در این رقابت‌ها از کسب سهمیه باز ماند اما مجتبی عابدینی آنقدر آماده بود که موفق شد تک سهمیه ایران را از آن خود کند.