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۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

با حضور مسئولان/

زنگ زمین پاک در مدرسه امام سجاد(ع) اسلامشهر نواخته شد

زنگ زمین پاک در مدرسه امام سجاد(ع) اسلامشهر نواخته شد

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: پیش از ظهر امروز و با حضور مسئولان، زنگ زمین پاک در مدرسه امام سجاد(ع) چهاردانگه شهرستان اسلامشهر نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز در مدرسه ابتدایی امام سجاد چهاردانگه زنگ زمین پاک به صدا در آمده و مراسم زمین پاک برگزار شد.

در برگزاری این مراسم سرپرست اداره محیط زیست شهرستان اسلامشهر و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان چهاردانگه حضور داشتند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان چهاردانگه در این مراسم اظهار داشت: روز جهانی زمین پاک هر ساله ،22 آوریل مصادف با دوم اردیبهشت در تمام دنیا برگزار و به همه مردم روی زمین یادآوری می‌شود که نباید سیاره خود زمین را فراموش کنند.

بایرامی همچنین بر حفظ و نگهداری زمین تاکید کرد و افزود: استفاده از سطل‌های زباله در معابر عمومی می تواند تاثیر بسزایی در پاک نگه داشتن شهر و زمین داشته باشد.

این مسئول با توصیه به دانش آموزان و شهروندان به منظور حفظ زمین بیان کرد: در صورتی که برای گذراندن تعطیلات یا استراحت به اماکن عمومی، پارک‌ها و محیط زیست کوهستان یا در پارک مراجعه می‌ کنید حتما کیسه زباله همراه خود داشته باشید و به فرزندان خود نیز رعایت پاکی محیط را آموزش بدهید.

وی ادامه داد: شهروندان ساعت بیرون گذاشتن زباله را به خاطر سپرده و در همان ساعت زباله را با پوشش کامل در محل مناسب قرار دهند تا سهم خود را هرچند کوچک در پاکی محل زندگی خود ادا کنند.

کد مطلب 1582188

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