  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

در سومین فیلم سینمایی/

علیمردانی "به خاطر پونه" به تقابل سنت و مدرنیته می‌پردازد

علیمردانی "به خاطر پونه" به تقابل سنت و مدرنیته می‌پردازد

هاتف علیمردانی قصد دارد کارگردانی فلیم سینمایی "به خاطر پونه" که به تقابل سنت و مدرنیته می‌پردازد را به زودی آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "به خاطر پونه" سومین فیلم سینمایی علیمردانی بعد از "راز دشت تاران" و "جزیره‌ای به نام بگبو" است. "به خاطر پونه" یک ملودرام اجتماعی است و به مسئله سنت و مدرنیته می‌پردازد.
 
پیش تولید این فیلم سینمایی بعد ار دریافت پروانه ساخت به تهیه‌کنندگی امیر عباس گردان آغاز می‌شود. بازیگران و عوامل این فیلم سینمایی هنوز انتخاب نشده‌اند.
 
فیلم سینمایی "جزیره‌ای به نام بگبو" که درجشنواره سی‌ام فیلم فجر نیز به نمایش درآمد دومین ساخته علیمردانی بود که فیلمی انیمیشن - رئال درباره موجودی است که از فضا به زمین می‌‌آید. سروش صحت، رضا شفیعی‌جم، بهاره رهنما، علی صادقی، یوسف صیادی و سحر ولدبیگی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 
 
کد مطلب 1582198

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه