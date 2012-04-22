به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "به خاطر پونه" سومین فیلم سینمایی علیمردانی بعد از "راز دشت تاران" و "جزیره‌ای به نام بگبو" است. "به خاطر پونه" یک ملودرام اجتماعی است و به مسئله سنت و مدرنیته می‌پردازد.

پیش تولید این فیلم سینمایی بعد ار دریافت پروانه ساخت به تهیه‌کنندگی امیر عباس گردان آغاز می‌شود. بازیگران و عوامل این فیلم سینمایی هنوز انتخاب نشده‌اند.

فیلم سینمایی "جزیره‌ای به نام بگبو" که درجشنواره سی‌ام فیلم فجر نیز به نمایش درآمد دومین ساخته علیمردانی بود که فیلمی انیمیشن - رئال درباره موجودی است که از فضا به زمین می‌‌آید. سروش صحت، رضا شفیعی‌جم، بهاره رهنما، علی صادقی، یوسف صیادی و سحر ولدبیگی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

