ذرات گرد و غبار هوای شهر اراک را آلوده کرد

به گزارش خبرنگار مهر ذرات گرد و غبار موجود درهوای شهر اراک امروز از حد مجاز 90 میکرون در متر مربع گذشت تا اراکی ها برای چهارمین بار هوای آلوده را در سال 91 تجربه کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ذرات گرد وغبار موجود در هوای شهر اراک امروز 226 میکروگرم بر مترمکعب بوده که این میزان یک و نیم برابر از حد مجاز بیشتر است.

امیر انصاری افزود: ریزگردهای وارداتی موجود در شهر اراک متاثر از آلودگی گرد و غبار وارد شده از سمت غرب کشور است که با وزش بادهای شدید بر شدت این آلودگی افزوده خواهد شد.

وی از سالمندان، کودکان و بیماران قلبی خواست در حد امکان در این شرایط از منزل خارج نشده و در صورت خروج از منزل ماسک به همراه داشته باشند.