بانک مرکزی دستور پرداخت دیون تولیدکنندگان میگو را صادر کند

غلامرضا رازقی در گفتگو با مهر درخصوص میزان آبزی پروری سازمان شیلات اظهار داشت: با توجه به اینکه میزان تولیدات سازمان شیلات درسال 89 در حدود 251 هزار تن بود، سال گذشته تولیدات ما با رشدی 15 درصدی به بالغ بر 280 هزار تن رسید.

وی با بیان اینکه در سال 90 در حدود 95 درصد برنامه در رابطه با شیلات تحقق یافته است و در سال جاری جلوتر از برنامه خواهیم بود، گفت: امسال پیش بینی می شود نسبت به سال گذشته در تولید انواع آبزیان 25 درصد رشد داشته باشیم به طوری که در حدود 340 هزار تن آبزی تولید خواهیم کرد.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه بهره برداری شیلات در سال گذشته از آبهای ساحلی با توجه به بازسازی ذخائر همانند سال 89 بوده است، گفت: با این حال در آبهای عمان 50 درصد و در آبهای دورمثل اقیانوس هند 15 درصد افزایش رشد در بهره برداری از این آبها را داشته ایم.

رهاسازی بیش از 400 میلیون بچه ماهی در خزر برای نخستین بار

وی با بیان اینکه سال گذشته برای نخستین بار برای بازسازی ذخائر در حدود 380 میلیون بچه ماهی پرورش داده شده را در دریای خزر رها کرده ایم، گفت: علاوه براین بخش غیردولتی (تعاونی های صیادی) در حدود 22 میلیون بچه ماهی پرورش داده شده را در این دریا رها کرده است.

رازقی اضافه کرد: همچنین پیش بینی می شود شیلات در سال جاری بالغ بر 400 میلیون بچه ماهی و بخش غیر دولتی هم 30 میلیون بچه ماهی را در دریای خزر رها کنند.

وی "بازسازی ذخائر، کاهش فشار بر دریا و مشارکت بهره بردار" را از جمله اقدامات مهم سازمان شیلات در بهره برداری ازآبهای ساحلی عنوان کرد.

ترکمنستان در طرح بازسازی ذخائر خزر همکاری نمی کند

رئیس سازمان شیلات همچنین درخصوص مشارکت کشورهای همسایه خزر در زمینه بازسازی ذخائر گفت: به غیر از کشور ترکمنستان، سایر کشورها در زمینه بازسازی ذخائر دریایی همکاری قابل توجهی کرده اند، البته با جلساتی که برگزار شده، قرار است ترکمنستان هم در این خصوص همکاری کند.

وی درادامه درخصوص اجرایی شدن مصوبه یکصد میلیارد تومانی دولت برای جبران دیون تولید کنندگان میگو گفت: درحال حاضر یکصدمیلیارد تومان اعتبار اختصاص‌داده شده به پرورش‌دهندگان میگو برای جبران دیونشان به سیستم بانکی، یک ماه پیش طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام شده است و درحال حاضر مراحل اداری خود را طی می کند.

رازقی با بیان اینکه روز شنبه هفته جاری نامه دیگری جهت تسریع در روند این کار به بانک مرکزی ارسال شده است، گفت: هم اکنون منتظر ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل هستیم.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این مصوبه با واریز این اعتبار، بخشی از بهره بانکی و دیرکرد تسهیلات پرداختی پرورش‌دهندگان میگو به سیستم بانکی جبران خواهد شد، گفت: با جبران بدهی پرورش‌دهندگان میگو به سیستم بانکی، امکان اخذ تسهیلات مجدد برای پرورش‌دهندگان فراهم خواهد شد که به تبع آن تولید و صادرات میگو در حجم بالا در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر جهادکشاورزی در پایان خواستار آن شد که دولت همانند سال گذشته مبلغ یکصدمیلیارد تومان را به مساعدت و جبران دیون تولیدکنندگان میگو اختصاص دهد تا کلیه مشکلات این بخش برطرف شود.