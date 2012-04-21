10 اردیبهشت؛ آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره کارآفرینان برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سیاری افزود: این جشنواره با هدف ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، ایجاد خلاقیت و نوآوری میان کارآفرینان و ایجاد فضای تعامل و میان فعالان عرصه های مختلف اقتصادی برگزار می شود.

وی بیان کرد: همزمان با سراسر کشور ثبت نام اینترنتی متقاضیان استان تهران تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 10اردیبهشت سال جاری از طریق وبگاه اینترنتی جشنواره به آدرس www.karafarinanebartar.ir ادامه خواهد داشت.

این جشنواره در دو مرحله استانی و ملی برگزار و به کارآفرینان برتر لوح سپاس و تندیس جشنواره اعطا خواهد شد.

خانه های دوچرخه در 15 نقطه کلیدی شهرری افزایش می یابد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل پاک از افزایش خانه های دوچرخه این منطقه خبر داد.

علیرضا اسفراینی نژاد گفت:‌ به منظور ترغیب شهروندان در استفاده از وسایل نقلیه پاک خانه های دوچرخه این منطقه در 15 نقطه کلیدی افزایش یافت.

وی افزود: با افزایش خانه های دوچرخه در فلکه اول دولت آباد، محله 13 آبان، اتوبان دستواره، چهارراه صفائیه، بوستان نغمه، خیابان فدائیان اسلام، میدان نماز، بوستان مالک اشتر، سه راه ورامین و کبریت سازی در حال حاضر 15 نقطه کلیدی این منطقه از طریق مسیر دوچرخه سواری متصل شده است.

این مسئول مسیر دوچرخه سواری این منطقه را 7600 متر عنوان کرد و اظهار داشت: حدفاصل مترو شهرری تا حرم حضرت عبدالعظیم(ع) به طول 2500متر، بوستان جانبازان ری به طول 3500 متر، بوستان دانش به طول 1200 متر و بوستان ترافیک به طول 400 متر از جمله مسیرهای دوچرخه سواری منطقه 20 است.

پرسنل و عوامل سپاه فیروزکوه به اردوگاه "قدس" عزیمت کردند

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت فیروزکوه از اعزام پرسنل این نهاد به اردوگاه قدس واقع در ارتفاعات "سیرکوه" خبر داد.

سرهنگ پاسدار اکبر کلیچ گفت: این حرکت به منظور حفظ آمادگی یگانهای زیرمجموعه و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین پرسنل کادر و وظیفه انجام شد.

وی افزود: 400 نهال درختان تزئینی در همین روز در محل اردوگاه توسط عوامل این نهاد غرس شد که قطعا سرسبزی و زیبایی هر چه بیشتر فضای اردوگاه را در سنوات آینده به دنبال خواهد داشت.

عملیات کابل برگردان موجب اختلال تلفنی در برخی مناطق تهران می شود

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید زارعی، شهید چمران از روز دوم اردیبهشت ماه جاری آغاز شد.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های 4416، 4417، 4410 تا 4414 در محدوده اتوبان باکری، خیابان های کیهان هشتم، منوچهری و در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های 6650 تا 6656 در محدوده خیابان های شهید استوار، شهید سرتیپ خوشرو، زنجان شمالی، شادمهر حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.