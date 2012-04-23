هدف اصلی دیدار مالکی و مقامات ایرانی/ تداوم پیمان استراتژیک تهران و بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات امروز در گزارشی به پوشش سفر "نوری المالکی" به تهران پرداخته است. در این گزارش اظهارات "محمدرضا رحیمی" معاون اول رئیس جمهوری بازتاب داده شده که خواستار وحدت کامل میان دوکشور در راستای ایجاد یک قدرت بزرگ جهانی شده بود.

در ادامه این گزارش آمده است: منابع آگاه عراقی هدف از دیدار مالکی را تمایل دولت عراق برای موفقیت آمیز برگزار شدن مذاکرات ماه آتی گروه 1+5 و ایران در بغداد می دانند.

این منابع دیدار نخست وزیر عراق و "سعید جلیلی" دبیرشورای عالی امنیت ملی در راستای برگزاری موفقیت آمیز نشست بغداد دانسته اند.

از سوی دیگر، یک مقام همراه هیئت عراقی در تهران این مسئله که دیدار اخیر مالکی از ایران با دیدار "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان از ترکیه و یا تنشهای بغداد و آنکارا مرتبط باشد را رد کرد.

اما روزنامه الصباح الجدید عراق امروز خبر ابراز آمادگی ایران برای تامین بخشی از نیازهای عراق به برق را پوشش داده است که روز گذشته در دیدار مالکی و رحیمی مطرح شده بود.

از سوی دیگر، "عماد عبدالرحمن" از تحلیلگران عراقی به العالم گفت: شرایط فعلی منطقه بار دیگر بر ضرورت تداوم پیمان استراتژیک میان ایران و عراق در راستای مواجهه با چالشها تاکید می ورزد.

خاطرنشان می شود آخرین دیدار نوری المالکی از ایران به اکتبر 2010 و قبل از انتخاب مجدد وی به عنوان نخست وزیر عراق برمی گردد.