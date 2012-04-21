رژیم عربستان نگران روند اوضاع منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "نصری الصایغ" گفت : در تاریخ عربستان سعودی، آزادی وجود ندارد و شاهزادگان بی شمار سعودی با زور مزدورانی که آنها را با قیمتهای گزاف اجیر می کنند قدرت را در چنگ گرفته اند و به جنگ افروزی افتخار می کنند.

این تحلیلگر لبنانی افزود: ترس سعودی ها از بهار عربی بی دلیل نیست و همین ترس سبب شد که نیروی سپر جزیره را به بحرین اعزام کنند، زیرا به خوبی آگاه بودند که با توجه به اوضاع مناطق شرقی هر لحظه شعله های دموکراسی به این کشور سرایت می کند.

وی بیان کرد: عربستان از حرکتهای مردمی در یمن و مواضع دولت عراق در قبال سوریه و ایران بیمناک است علاوه بر آن جنبشهای اسلامی در عربستان در کنار آل سعود که به قدرت تکیه زده است، به وظیفه خود می پردازند، اما در قدرت مشارکت داده نمی شوند.

الصایغ با اشاره به هزینه های گزاف آل سعود در زمینه امور نظامی اظهار داشت : سعودی ها از حرکتهای اسلامی افراطی در افغانستان به ویژه گروه طالبان حمایت می کنند و در واقع این گروه به خاطر سعودی می جنگد نه موضوع دیگری.